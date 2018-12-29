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Кремль призвал не ждать прорывных решений по итогам переговоров Путина и Лукашенко

Кремль рассматривает переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко «как очередной шаг в сторону союзнических отношений», однако по итогам этой встречи не стоит ждать прорывных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вряд ли приходится ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые, скажем так, менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон», — отметил Песков.

По его словам, президенты уже договорились создать совместную рабочую группу для решения спорных вопросов. На встрече главы государств «задали вектор», согласно которому начнется работа в рамках этой группы.

В субботу, 29 декабря, в Кремле прошла встреча Путина и Лукашенко. Основными темами переговоров были стоимость газа для Белоруссии, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях налогового маневра, проводимого Россией, а также поставки продуктов питания из Белоруссии.