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Путин поручил провести всестороннее расследование взрыва в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал Путину по телефону о ситуации и принимаемых мерах, отмечается в сообщении. Президент дал ему поручение оказать всестороннюю помощь пострадавшим, говорится там же.

В понедельник, 14 января, в Шахтах произошло обрушение двух этажей девятиэтажного дома. В результате погибла одна женщина, пострадавших двое, судьба четверых жильцов неизвестна, уточняет пресс-служба регионального правительства. МЧС, СКР и губернатор назвали предварительной причиной произошедшего взрыв бытового газа. «Это взрыв бытового газа. Совершенно точно», – сказал Голубев.

Управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина взрыва в многоэтажном доме – неисправность газового оборудования или его ненадлежащая эксплуатация, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В конце декабря в Магнитогорске произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате обрушения одного подъезда погибло 39 человек. Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа. СКР также возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки