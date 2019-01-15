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В Шахтах объявят траур по погибшим при взрыве газа

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День траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области будет объявлен в среду, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора области Василия Голубева.

«Предлагаю на территории города Шахты завтра объявить день траура», – сказал он в ходе совещания в Шахтах, посвященного ликвидации последствий взрыва.

Утром 14 января в квартире на девятом, последнем, этаже жилого дома в Шахтах прогремел взрыв. В результате взрыва были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Погибли двое, семь человек спасены из-под завалов. Судьба трех человек остается неизвестной.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина взрыва в многоэтажном доме – неисправность газового оборудования или его ненадлежащая эксплуатация, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Президент Владимир Путин поручил председателю СКР Александру Бастрыкину всесторонне расследовать причины взрыва.

Политика
Новости

Губернатор Хакасии выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к Леонтьеву

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Губернатор Хакасии, коммунист Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к тележурналисту и пресс-секретарю «Рос­нефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

После победы коммуниста в первом туре губернаторских выборов Леонтьев заявил, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский». Сюжет с заявлением Леонтьева вышел 20 сентября 2018 г. в программе NotaBene в эфире ТВ7.

Суд указал, что истец был обвинен в «совершении коррупционных действий, указывающих на подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной кампании». В результате он вынес решение в пользу Коновалова, хотя представители Леонтьева утверждали, что высказывание пресс-секретаря «Роснефти» является не утверждением о факте, а носит оценочный и субъективный характер. Суд обязал ТВ7 опубликовать опровержение.

Коновалов подавал иски к Леонтьеву и к телеканалу ТВ7 — ООО «Видеоканал-Абакан», входящему в медиагруппу «Юг Сибири». В то же время коммунист не стал подавать второй иск к Леонтьеву, назвавшему его «дебилом», отмечает газета. Политолог Михаил Верхотуров в беседе с изданием предположил, что губернатор Хакасии не хочет ассоциировать себя с заявлением Леонтьева.

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Технологии
Новости

Роспотребнадзор опроверг отношение к цензуре в комиксе о супергерое

Ведомости
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Роспотребнадзор опроверг отношение к цензуре в комиксе о супергерое Дэдпуле издательства «Комильфо». Служба не имеет полномочий проводить экспертизы и консультации по поводу наличий в книгах пропаганды нацизма, а также не может выдавать аккредитацию экспертам на право проводить подобные проверки, говорится в сообщении.

«Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики», – говорится в сообщении.

«Комильфо» пришлось внести «цензурные правки» при печати книги о супергерое Дэдпуле, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главного редактора издательства Романа Дмитровского. Эта книга – сборник комиксов издательства Marvel Comics, переведенных на русский язык. В ней рассказывается о борьбе Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо. Часть комикса написана от имени отрицательного персонажа, который, к примеру, рассуждает о величии белой расы, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает «Коммерсантъ», издательство обратилось к эксперту Вали Енгалычеву, аккредитованному при Роспотребнадзоре. В данном случае нужна была экспертиза, чтобы убедиться о соответствии перевода российскому законодательству, пояснили газете в издательстве. Енгалычев пришел к выводу, что одна из историй в сборнике содержит пропаганду нацизма, из-за чего «Комильфо» решило удалить эту историю из книги.

Политика
Новости

Авен назвал непродуктивными вложения в церковь по сравнению с образованием

Ведомости
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Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен непродуктивными большие вложения в церковь по сравнению с инвестициями в образование. Сам он привлекает в образование «миллионы долларов», отметил банкир.

«Те цифры, что нам показали здесь — они плохие. То, что люди вкладывают в церковь, извиняюсь, конечно, я человек невоцерковленный... то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование — вообще говоря, это не очень продуктивно... Но в хоккей точно вкладывают больше, чем в образование», — сказал Авен во время делового завтрака Forbes на Гайдаровском форуме.

«Я занимаюсь фандрайзингом для РЭШ. Российская экономическая школа — лучшее с большим отрывом экономическое образование в стране, единственное, которое выдерживает сопоставление с западными вузами в полной мере. Единственное. Оттуда люди уезжают в Гарвард и Принстон каждый год учиться там потом. Вот мы ходим с протянутой рукой, мало того что сами собираем деньги, но пытаемся собрать деньги с частных лиц. Давать деньги никто не хочет», — рассказал Авен.

По его словам, удалось собрать эндаумент-фонд объемом лишь $30 млн. «Но это $30 млн на экономическое образование здесь и $30 млрд — эндаумент Гарварда... Конечно, трудно конкурировать», — отметил банкир.

Он отметил, что инвестиции в образование обычно не связаны с желанием получить возврат этих инвестиций. «Никто не будет вкладывать деньги, чтобы заработать деньги... мы найдем, на чем заработать деньги без образования», — заметил бизнесмен. «Единственный стимул вкладывать в образование — это моральный долг, отношение к стране и своим собственным учителям. Вот я вкладываю деньги в Российскую экономическую школу, потому что я всем, что я знаю, я обязан академику Шаталину, академику Петракову и тем, кто меня учил», — сказал Авен.

Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов

Бизнес
Новости

В движении поездов метро Москвы произошел второй сбой за утро

Ведомости
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Движение поездов приостановлено между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» Филевской линии Московского метрополитена по техническим причинам, сообщает пресс-служба метро Москвы в своем Twitter.

«На Филевской линии между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской», – уточняется в сообщении. Ориентировочное время восстановления движения на голубой линии – 30 минут, отметила пресс-служба подземки.

По словам источника «Интерфакса», причиной сбоя могла стать неисправность оборудования контактного рельса. Собеседник агентства рассказал, что утром произошло задымление короба контактного рельса, которое около 09.40 было ликвидировано.

Ранее из-за воды в тоннеле было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская». Откуда взялась вода, не уточняется. Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что движение на участке восстановлено.

Финансы
Новости

Сбербанк отчитался о росте прибыли в 2018 году

Ведомости
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Чистая прибыль Сбербанка в 2018 г. выросла на 20,3% до 811 млрд руб. (по РСБУ), сообщил сегодня госбанк. За 2017 г. Сбербанк получил 674 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам, увеличив ее на 30% по сравнению с 2016 г.

В декабре Сбербанк получил 52,2 млрд руб. чистой прибыли, что на 4,6% больше, чем в декабре 2017 г.

Сбербанк продолжил наращивать кредиты физлицам (+25,3%) и юрлицам (+13,2%), сумма выданных за 2018 г. кредитов достигла 16 трлн руб. Портфель ипотеки вырос за год на 25%. «Рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам – до 2,3%. Данные результаты соответствуют финансовому плану в рамках Стратегии 2020», – приводятся в сообщении слова зампреда Сбербанка Александра Морозова.

Котировки Сбербанка слабо отреагировали на публикацию финансовых результатов за прошлый год: рост составил около 0,5%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Эксперты назвали самый комфортный для жизни российский город

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Нижний Новгород – наиболее комфортный город для жизни в России, свидетельствуют результаты исследования сервиса Numbeo, который специализируется на сборе статистических данных о городах и странах. Нижний Новгород занял 109-е место среди 226 городов по всему миру по качеству жизни.

Из российских городов в рейтинг также вошли Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). На первом месте рейтинга оказался город Канберра (Австралия). В топ-5 вошли Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Худшими, по мнению экспертов, для проживания являются Манила (Филлипины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).

Эксперты Numbeo при составлении рейтинга учитывали такие показатели, как покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение стоимости недвижимости и доходов людей, транспортная загруженность, экологическое состояние города и климат.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Бизнес
Новости

Суд в Токио отказался выпустить Карлоса Гона под залог

Ведомости
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Суд в Токио сегодня отказался выпустить под залог бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, передала японская телерадиовещательная корпорация NHK. Гон, таким образом, останется под стражей.

Перед судебным заседанием адвокат Гона признал, что не верит в освобождение подзащитного под залог. Предполагается, что полгода, остающихся до суда, Гон проведет за решеткой.

Гона, а также бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли задержали 19 ноября 2018 г. в Токио. Гона обвинили в занижении размера своего пятилетнего вознаграждения вполовину – на $44 млн – в отчетности для Токийской фондовой биржи, а Келли – в пособничестве Гону. 25 декабря суд отпустил Келли под залог, но Гону содержание под стражей продлили из-за новых обвинений. По данным следствия, он, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций. 8 января Гон отказался признать вину в суде.

Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывает арест Карлос Гон

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Саид Гуцериев стал инвестором криптоплатформы в Белоруссии

Ведомости
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Компания Larnabel Ventures, принадлежащая члену совета директоров группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, запустила платформу для торговли и инвестиций криптовалютами в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении платформы – currency.com.

Еще одним инвестором проекта стала компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. Инвестиции бизнесменов в проект составили суммарно около $10 млн, рассказали РБК два источника, знакомых с реализацией проекта. Какая доля инвестиций принадлежит каждой компании и условия сделки, не раскрывается. По словам представителей биржи по итогам 2019 г. они рассчитывают получить выручку в $70 млн. Они планируют зарабатывать на биржевых комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции, уточняет издание.

Платформа позволяет «торговать и инвестировать в традиционные финансовые инструменты, используя криптовалюты», указывается в релизе. Проводить сделки на ней смогут клиенты как из Белоруссии, так и из других государств, кроме США (из-за национальных запретов) и стран, внесенных в черный список FATF (Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

В декабре 2017 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Проект нацелен на развитие в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику IT-бизнеса. Документ вступил в силу в конце марта 2018 г.

Экономика
Новости

Силуанов назвал неожиданно сложным обсуждение пенсионной реформы в обществе

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Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал рассмотрение пенсионной реформы наиболее тяжелым моментом работы правительства в 2018 г. «Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», – заявил он в интервью «Коммерсанту».

Силуанов констатировал, что, «несмотря на все корректировки, которые были сделаны» правительством по итогам обсуждения реформы в обществе, напряжение осталось. При этом чиновник выразил убежденность в том, что ее проведение было необходимо.

Как следует из декабрьского соцопроса «Левада-центра», более половины россиян выступают за отставку правительства. Об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 г. Основные претензии к кабинету заключаются в его неспособности справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовности обеспечить людей работой (46%) и недостатком заботы о социальной защите граждан (43%). В такое восприятие власти внесла свой вклад пенсионная реформа, которая уронила рейтинги президента, а это сказалось и на популярности правительства, Госдумы, губернаторов, считает политолог Николай Петров.

Пенсионная реформа предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Переходный период, в течение которого будет проводиться поэтапное повышение, продлится с 2019 по 2023 г. Кроме того, вводится уголовная ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста (к этой категории относятся люди, которым осталось пять лет до выхода на пенсию). Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 руб. или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ.

Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменится в 2019 году

Выбор редактора
Политика
Новости

Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановлено

Ведомости
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Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» московского метро временно закрыты из-за «поступления воды» на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Об этом говорится в твиттере столичного метрополитена.

«Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово»», — уточняется в сообщении. На участке между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута.

Опасности для инфраструктуры метрополитена в связи с подтоплением нет, отмечается в твиттере метрополитена. На месте работают службы Мосметро, «Мосинжпроект» и «Мосметрострой».

Представители метрополителитена обещают восстановить движение в течение нескольких часов.

Над последствием "поступления воды" работают более ста человек

Бизнес
Новости

Демократы в конгрессе США призывают сохранить санкции против UC Rusal и En+

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Сегодня в сенате США пройдет голосование по резолюции, блокирующей снятие санкций с активов российского миллиардера Олега Дерипаски – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Накануне лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал республиканцев отказаться от поддержки решения администрации США об отмене ограничений в отношении этих компаний, передает Reuters.

«Сейчас не время отказываться от источника воздействия на российское правительство», – заявил Шумер. Лидер демократов в сенате отметил, что расследование о российском вмешательстве в выборы-2016 еще не завершено, а из документов следует, что Дерипаска имел связи с экс-руководителем предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Минфин США объявил о решении отменить санкции против активов Дерипаски 20 декабря. Это решение не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», пояснял министр Стивен Мнучин. Санкции в отношении самого Дерипаски сохраняются.

Для принятия резолюции необходимо получить большинство как в палате представителей, которую контролируют демократы, так и в сенате, где большинство у республиканцев. Шансы на блокирование решения администрации США о снятии санкций невелики.

En+ и UC Rusal не обвиняются ни в чем, кроме как в связи с Дерипаской, отмечается в редакционной статье The Wall Street Journal, критикующей инициативу Шумера. Российский бизнесмен отказался от контроля в этих компаниях, выполнив таким образом условия минфина США для снятия с них санкций. Если Шумеру удастся заблокировать сделку с казначейством, остальные организации, находящиеся под санкциями США, извлекут из того урок, пишет издание. Другими возможными негативными последствиями настойчивости демократов могут стать национализация производителя алюминия или заключение сделки с Китаем на его покупку, отмечает оно.

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