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В Шахтах объявят траур по погибшим при взрыве газа

День траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области будет объявлен в среду, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора области Василия Голубева.

«Предлагаю на территории города Шахты завтра объявить день траура», – сказал он в ходе совещания в Шахтах, посвященного ликвидации последствий взрыва.

Утром 14 января в квартире на девятом, последнем, этаже жилого дома в Шахтах прогремел взрыв. В результате взрыва были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Погибли двое, семь человек спасены из-под завалов. Судьба трех человек остается неизвестной.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина взрыва в многоэтажном доме – неисправность газового оборудования или его ненадлежащая эксплуатация, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Президент Владимир Путин поручил председателю СКР Александру Бастрыкину всесторонне расследовать причины взрыва.