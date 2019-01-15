Политика

Новости

Основатель Huawei впервые ответил на обвинения в шпионаже в адрес компании

Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, 74-летний миллиардер Жэнь Чжэнфэй, впервые за последние четыре года выступил с публичным заявлением для иностранных СМИ, сообщает агентство Bloomberg. Американский Forbes оценивает его состояние в $2 млрд. Последний раз бизнесмен общался с иностранной прессой в 2015 г.

В ходе круглого стола в китайском Шэньчжэне бизнесмен отверг обвинения в том, что китайское правительство использует его компанию для шпионажа за западными правительствами. Чжэнфэй подчеркнул, что не поддерживает регулярные связи с Пекином, а его технологическая империя переживает крупнейший кризис за годы своего существования. «Я люблю свою страну, я поддерживаю коммунистическую партию. Но я не сделаю ничего, чтобы навредить миру», — отметил миллиардер. Он добавил, что не видит тесной связи между своими личными политическими убеждениями и бизнесом Huawei.

В то же время Чжэнфэй назвал американского лидера Дональда Трампа «великим президентом». Он отметил потенциал в отношениях компании с администрацией президента США и подчеркнул, что отклонит любой запрос Пекина о предоставлении конфиденциальной информации о клиентах Huawei. Чжэнфэй добавил, что возьмет паузу в вопросе, связанном с судьбой финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной ранее в Канаде. Мэн — старшей дочери бизнесмена — грозит экстрадиция в США по обвинению в мошенничестве с целью избежать американских санкций против Ирана.

Ваньчжоу задержали в Ванкувере по запросу Вашингтона в декабре 2018 г. Она была арестована. Позже топ-менеджера Huawei отпустили из-под стражи под залог в $7,5 млн. В январе этого года спецслужбы Польши также сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая Ван Вэйцзина. Его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Huawei заявила, что предполагаемые действия Вэйцзина не имеют отношения к компании, и уволила его.