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Политика
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Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до четырех

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Спасатели обнаружили тела еще двух погибших, мужчины и женщины, при частичном обрушении дома в городе Шахты, сообщил журналистам руководитель ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко (его слова передало «РИА Новости»). Таким образом, число жертв трагедии возросло до четырех. Остается неизвестной судьба еще одного человека.

Взрыв на девятом, последнем этаже многоквартирного дома в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. По данным МЧС, в квартире взорвался бытовой газ. Изначально сообщалось об одной погибшей женщине и двоих пострадавших, 15 января стало известно еще об одной жертве.

За две недели до происшествия в Шахтах аналогичный взрыв бытового газа произошел в девятиэтажке Магнитогорска. В доме обрушился один подъезд, погибли 39 человек.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Авто
Новости

Volkswagen и Ford создадут альянс для разработки автофургонов и пикапов

Ведомости
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Volkswagen и Ford объявили о создании альянса для разработки грузовых фургонов и среднеразмерных пикапов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Компании подписали соответствующее соглашение. Стороны также договорились сотрудничать в области разработки самоуправляемых автомобилей и электромобилей.

В совместном заявлении автоконцернов отмечается, что Volkswagen и Ford планируют выпустить новые модели фургонов и пикапов на глобальный рынок в 2022 г. По оценкам компаний, создание альянса позволит улучшить показатели операционной прибыли с 2023 г. Альянс увеличит масштаб и эффективность операций, а также позволит компаниям разделить между собой инвестиции в архитектуру автомобилей, уточняется в сообщении.

«Со временем этот альянс поможет обеим компаниям увеличить стоимость. Он не только будет способствовать существенному повышению производительности и улучшению состояния обеих компаний, но и даст нам возможность сотрудничать в сфере формирования следующей эры мобильности», — приводятся в сообщении слова гендиректор Ford Джима Хакетта.

В пресс-релизе отмечается, что создание альянса не предусматривает обмен акциями между компаниями. Управлять альянсом будет специальный комитет, который возглавят Хэкетт и гендиректор Volkswagen Герберт Дисс. В этот комитет также войдут топ-менеджеры обоих компаний.

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Политика
Новости

Путин сменил посла России в Центральноафриканской Республике

Ведомости
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Российским послом в Центральноафриканской республике (ЦАР) назначен Владимир Титоренко, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале раскрытия правовой информации. Предыдущий руководитель дипмиссии Сергей Лобанов освобожден от должности.

Лобанов был послом России в ЦАР с марта 2011 г., а до этого работал замдиректора департамента безопасности МИД. Титоренко до марта 2012 г. был послом России в Катаре. В ноябре 2011 г. таможенники Катара в аэропорту Дохи попытались отобрать у российской дипмиссии почту, сообщал МИД. Титоренко лично защищал дипломатическую корреспонденцию, таможенники применили к нему физическую силу, в результате чего он получил травмы и перенес три операции по ликвидации разрыва и отслоения сетчатки глаза.

После инцидента МИД объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Катаром. В соответствии с этим решением в марте 2012 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев освободил Титоренко от должности посла в Катаре.

С марта 2002 по декабрь 2003 г. Титоренко возглавлял российскую дипмиссию в Ираке, за эвакуацию посольства во время боевых действий был награжден Орденом Мужества. Он стал первым российским послом, получившим эту боевую награду. 

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они готовили документальный фильм о работе российской «частной военной компании Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Экономика
Новости

Власти начнут оптимизацию надзорных норм со сферы общественного питания

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Пилотной отраслью для реформы контрольно-надзорной сферы и отмены неактуальных и избыточных требований станет сфера общественного питания, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Будем работать по нескольким точечным видам предпринимательской деятельности. В качестве пилота мы решили выбрать деятельность общественного питания и ресторанов», – сказал Орешкин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

«Если предприниматель хочет открыть ресторан, у него должен быть единый свод, в котором все четко прописано, чему он должен следовать с точки зрения пожарной безопасности, санитарной и т. д. Все те требования, которые он должен выполнять, должны быть разбиты на обязательные и на те, которые рекомендуется», – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Во вторник премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены. Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что надзорные требования сократятся вдвое.

Политика
Новости

Госдепартамент США разочарован переговорами с Россией по договору о РСМД

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Госдепартамент США выразил разочарование переговорами в Женеве с российской делегацией о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) .

«Сегодня мы провели переговоры с российской делегацией по договору о РСМД», – говорится в заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон, возглавившей делегацию США. – Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению».

«Наше послание однозначно: Россия должна уничтожить ракетную систему, нарушающую договор», – говорится в заявлении представителя госдепартамента.

В переговорах с США с российской стороны участвовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. встреча проходила в закрытом режиме. Перед ней Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов США, но готова к серьезной работе. «В последнее время мы отметили, что американская сторона даже еще ужесточила тональность, это нам представляется не очень благоприятным сигналом», – добавил он.

Во вторник 15 января прошли первые консультации сторон после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 г. о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США приостановят участие в ДРСМД.

Россия отвергает обвинения и указывает, что положения ДРСМД нарушают сами США. Речь идет о размещении в Европе пусковых установок для крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью 2400 км, а также беспилотники и ракеты-мишени, обходящие установленные договором ограничения по дальности.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Политика
Новости

Губернатор Владимирской области решил сдавать в аренду свою резиденцию

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сдавать свою резиденцию в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора. Здание планируют сдавать коммерческим структурам, инвесторам и бизнесменам для проведения конференций и других деловых мероприятий. Решение направлено на сокращение расходов областного бюджета, отмечается в сообщении.

По данным областной администрации, сейчас расходы на содержание резиденции — 250 000 руб. в месяц (при прежнем губернаторе Светлане Орловой на содержание уходило 520 000 руб. в месяц). По оценкам экспертов, стоимость аренды в сутки составит 106 525 руб.

В пресс-службе губернатора пояснили, что резиденцию не будут перепрофилировать в гостиницу. Предложенная форма аренды будет возможна только по предварительным заявкам.

«Интерфаксу» в пресс-службе областной администрации рассказали, что Сипягин в резиденции не проживает. Здание пустует, отметили в пресс-службе.

Ранее в целях сокращения расходов областного бюджета Сипягин отказался от личной охраны.

Финансы
Новости

Минфин не исключил неденежной докапитализации Промсвязьбанка

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Промсвязьбанк могут докапитализировать в 2019 г., причем рассматривается и неденежное пополнение капитала, рассказал сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев. «Обсуждалось [увеличение капитала], но в бюджете ничего не стоит. Есть разные варианты, не только денежные», — цитирует Моисеева «Интерфакс».

Он отказался уточнить, о каких именно инструментах докапитализации идет речь.

О том, что банк обсуждает с правительством возможность докапитализации, в декабре говорил его предправления Петр Фрадков. «Пока такой острой необходимости нет. В 2018 г. все решения приняты, я могу сказать, что 25 млрд руб. были дополнительно выделены», — сказал Фрадков.

Промсвязьбанк, будущий опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса и госзаказа в условиях внешних санкций, санируется с декабря 2017 г. Первоначально он был передан в Фонд консолидации банковского сектора, затем перешел в собственность Росимущества. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн руб. кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.

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Бизнес
Новости

Минэкономразвития предложило обложить нефтяные скважины налогом на недвижимость

Ведомости
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Минэкономразвития подготовило законопроект, обязывающий нефтяников платить налог на недвижимость со скважин, сообщил замминистра финансов Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет».

«Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу», — сказал Трунин.

С 2019 г. в России отменен налог на движимое имущество организаций. Добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества, и сейчас с них не уплачивается налог. «Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества», — отмечает Трунин.

Во время обсуждения закона об отмене налога на движимое имущество спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обращала внимание на то, что в действующем законодательстве нет четкого понятия движимого имущества. По ее словам, в одних регионах нефтяные вышки относятся к движимому имуществу, в других — к недвижимому.

Поправки Минэкономразвития уточнят определение недвижимости и учета прав на недвижимое имущество, в результате чего законодательство будет усовершенствовано, указывает Трунин. «Сейчас ведь не возникает проблема маскировки автомобиля под другое имущество. Эксплуатация автомобиля без государственной регистрации в России запрещена. В отношении объектов недвижимого имущества все должно быть точно так же, и мы идем к этой системе», — заключил Трунин.

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Бизнес
Новости

«Почта России» объяснила продажу пива в отделениях

Ведомости
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«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях для борьбы с некачественным алкоголем и суррогатами. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Даниил Скидан.

Ежегодно более 1200 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов, приводит данные Роспотребнадзора пресс-секретарь «Почты России». По его словам, сейчас слабоалкогольную продукцию продают в 3200 почтовых отделениях в 41 филиале. Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции, говорит он. «Почта России» не будет продавать крепкий алкоголь, говорит Скидан.

Ранее в группе жителей Мурманска в «В контакте» появилась информация о том, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво. На фотографии видно, что оно выставлено у стойки работника отделения, где обычно продают конверты, календари, газеты и др.

В прошлом году «Почта России» начала открывать магазины «Магнит» в своих отделениях. Пилотный проект работал в 14 стационарных отделениях и в одном передвижном в трех регионах: Москве, Краснодарском крае, Ивановской и Рязанской областях. По итогам тестирования его признали успешным. В 2019 г. компании откроют как минимум 2000 розничных точек в отделениях.

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Бизнес
Новости

Минобороны отсудило у «Звездочки» 17 млн рублей по иску на 3,7 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с северодвинского АО «Центр судостроения «Звездочка» в пользу Минобороны около 17 млн руб. по иску на более чем 3,7 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

В иске, направленном в арбитраж в январе 2018 г., Минобороны потребовало с предприятия неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту на сервисное обслуживание кораблей Северного флота в 2014–2016 гг. Представитель истца пояснял в суде, что в течение трех лет работы выполнялись с нарушением предусмотренных контрактом сроков.

Ответчик иск не признал. По словам представителя «Звездочки», часть работ выполнялась с задержкой, поскольку заказчик сам не вовремя утверждал соответствующие протоколы. В частности, ответчик не признал расчет истцом неустойки по обслуживанию крейсера «Адмирал Кузнецов», «так как Министерство обороны также не выполняло свои обязательства».

По условиям контракта «Звездочка» ежегодно осуществляет ремонт 300 кораблей. Предприятие входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.

Политика
Новости

Основатель Huawei впервые ответил на обвинения в шпионаже в адрес компании

Ведомости
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Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, 74-летний миллиардер Жэнь Чжэнфэй, впервые за четыре года выступил с публичным заявлением для иностранных СМИ, чтобы отвергнуть обвинения в шпионаже, прозвучавшие в адрес компании, сообщает агентство Bloomberg. Американский Forbes оценивает состояние бизнесмена в $2 млрд. 

В ходе круглого стола в китайском Шэньчжэне Жэнь Чжэнфэй отверг обвинения в том, что китайское правительство использует его компанию для шпионажа за западными правительствами. Он подчеркнул, что не поддерживает регулярные связи с официальным Пекином, а его технологическая империя переживает крупнейший кризис за годы своего существования. «Я люблю свою страну, я поддерживаю коммунистическую партию. Но я не сделаю ничего, чтобы навредить миру», — отметил миллиардер. Он добавил, что не видит тесной связи между своими личными политическими убеждениями и бизнесом Huawei.

В то же время Чжэнфэй назвал американского лидера Дональда Трампа «великим президентом». Он отметил потенциал в отношениях компании с администрацией президента США и подчеркнул, что отклонит любой запрос Пекина о предоставлении конфиденциальной информации о клиентах Huawei. Чжэнфэй добавил, что возьмет паузу в вопросе, связанном с судьбой финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной ранее в Канаде. Мэн — старшей дочери бизнесмена — грозит экстрадиция в США по обвинению в мошенничестве с целью избежать американских санкций против Ирана.

Ваньчжоу задержали в Ванкувере по запросу Вашингтона в декабре 2018 г. Она была арестована. Позже ее отпустили из-под стражи под залог в $7,5 млн. В январе этого года спецслужбы Польши также сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая Ван Вэйцзина. Его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Huawei заявила, что предполагаемые действия Вэйцзина не имеют отношения к компании, и уволила его.

Бизнес
Новости

Туроператоры назвали самое дорогое путешествие в 2018 году

Ведомости
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы в 2018 г. Всего в списке оказалось 15 путешествий по России и за границу.

Самой дорогой поездкой в рейтинге оказалось путешествие по России за 35 млн руб. для семьи из пяти человек. Таким образом, цена тура для одного человека – 7 млн руб. В цену входила перевозка, проживание, питание, экскурсионная программа и другие услуги, отмечает АТОР. Ассоциация не стала раскрывать точный маршрут и длительность путешествия.

На втором месте в списке – поездка в Турцию для семьи из трех человек. Они заплатили за каждого более 3,3 млн руб., эта сумма не включала перелет, следует из данных АТОР. На третьем месте рейтинга оказалось сразу три тура для разных семей – во Францию, Италию и на Мальдивы. Эти поездки обошлись в 1,8 млн руб. на человека, говорится в сообщении.

Топ-5 рейтинга замыкают путешествия на Мальдивы и во Францию. Первое обошлось паре туристов в 1,76 млн руб. на человека, а второе приобрела семья из пяти человек, заплатив по 1,63 млн руб. за каждого.

Самый дорогой тур в рейтинге оказался не единственным туром по России в списке. Кроме него, на 11-м месте 25-дневная поездка пары россиян в Сочи с размещением в отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia. Путешествие обошлось туристам в 1,25 млн руб. за каждого без перелета, отмечает АТОР. На 15-м месте – круиз на теплоходе по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Волгоград – Астрахань – Саратов – Ульяновск – Чебоксары – Рыбинск – Москва. В это путешествие поехали двое, заплатив по 300 000 руб., пишет ассоциация туроператоров.

Кроме того, в рейтинг самых дорогих путешествий российских туристов вошли поездки в Таиланд, Индию, на Мадагаскар, в Антарктиду, Париж и др. АТОР составил список на основе данных туроператоров, которые входят в ассоциацию. Места в рейтинге присваивались исходя из стоимости тура на одного человека.

Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира

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