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Bloomberg узнал о совете для китайских компаний отказаться от командировок в США

Власти Китая попросили некоторые госпредприятия избегать командировок своих сотрудников в США и страны из числа американских союзников, а также принять дополнительные меры для защиты электронных устройств в зарубежных поездках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, китайская комиссия по надзору и государственным активам предписала компаниям отправлять сотрудников в заграничные командировки только со специально защищенными ноутбуками и флеш-картами. Речь идет о командировках в США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Официально комиссия не ответила на запрос агентства о комментарии.

Bloomberg отмечает, что такие рекомендации поступили после задержания в декабре в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана и последующего задержания в Китае двух канадских граждан.

Как указывает агентство, дополнительно напряженность между Китаем и Канадой возросла после того как суд КНР приговорил канадца к смертной казни за сбыт наркотиков. После этого канадские власти призвали граждан быть осторожными при поездках в Китай. Власти КНР выпустили аналогичные рекомендации для желающих отправиться в Канаду.