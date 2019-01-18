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Полиция подтвердила задержание Вашукевич

Модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) задержали в московскому аэропорту «Шереметьево» сразу после прибытия из Таиланда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.

Их задержали в рамках производства уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), отметили в пресс-службе столичной полиции. Вашукевич и Кириллова повезли в отделение полиции для проведения следственных действий, добавили там же. Ранее источник «Интерфакса» говорил, что у российских правоохранительных нет претензий к ним.

Ранее Вашукевич и Кириллова депортировали из Таиланда, где их осудили за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Оба подсудимых признали свою вину, их приговорили к условному сроку.

Вашукевич и Кириллов стали известны после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в феврале 2018 г. В нем рассказывалось о якобы совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. С ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич, сообщал ФБК. Основой для расследования стала ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Как утверждает Навальный, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Через несколько недель после выхода расследования Вашукевич и Кириллов были задержаны в Таиланде, а Дерипаска подал на них в российский суд за разглашение его персональных данных. В июле модель и ее наставника обязали выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

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