Власти Шахт решили восстановить пострадавшую от взрыва газа многоэтажку

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Лукашенко не видит рубль в качестве единой с Россией валюты

Белоруссия не возражает против введения в Союзном государстве единой валюты, однако это не должен быть российский рубль, заявил белорусский президент Александр Лукашенко (его слова передало агентство БелТА).

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», – сказал Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия дипломатической службы.

О готовности России и дальше углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда, таможни и других госорганов ранее говорил российский премьер Дмитрий Медведев. В ответ на это в Национальном банке Белоруссии заявили, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве преждевременно. «Вопрос перехода к единой валюте и единому эмиссионному центру – это венец интеграции [с Россией], к которой нам еще идти и идти. Поэтому говорить о едином эмиссионном центре преждевременно, а идеи высказывать можно разные», – отмечал зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.

В декабре Москва и Минск обменялись резкими заявлениями в связи с проводимым в России налоговым маневром в нефтяной отрасли, из-за которого Белоруссия недосчитается части доходов. Белорусская сторона требует у России компенсации. Российские власти в свою очередь заявляют, что не обязались компенсировать другим странам, включая Белоруссию, издержки, связанные с изменением собственного законодательства. Лукашенко на пресс-конференции 14 декабря связывал трудности в переговорах с Россией о компенсации с желанием Москвы надавить на Минск. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» российские власти хотят инкорпорировать Беларусь в состав России. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России», – говорил он.

В середине января Медведев подчеркнул, что Россия оказывает значительную финансовую помощь Белоруссии в условиях отсутствия доступа к финансовым рынкам западных стран из-за санкций. «По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – призывал Медведев.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, в котором поэтапно реализуются интеграционные процессы. Страны также состоят в Евразийском экономическом союзе с единым экономическим и таможенным пространством.