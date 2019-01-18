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СКР возбудил дело по факту столкновения двух Су-34

По факту столкновения двух бомбардировщиков Су-34 во время полетов на Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Дело возбуждено по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним). Военные следователи «выполняют неотложные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», отмечается в сообщении.

Утром 18 января два Су-34 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты и «совершили касание». Это произошло в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега.

Летчики катапультировались. По последней информации, пока спасен только один из них — штурман, состояние которого оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка пилотирования, оба самолета были технически исправны, сообщил источник ТАСС. «Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами», – отметил он.