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WSJ узнала о многолетних секретных контактах спецслужб США и КНДР

Сотрудники ЦРУ США и разведывательной службы КНДР в течение последних 10 лет регулярно проводили секретные консультации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников администрации США.

Собеседники издания рассказали, что лица, занимавшие посты заместителя директора ЦРУ, не раз посещали Пхеньян. Дважды такие поездки совершал в 2012 г. Майкл Морелл. Не менее раза столицу КНДР посетил Эврил Хейнс. Консультации были остановлены в последние годы правления 44-го президента США Барака Обамы и возобновились после назначения Майкла Помпео на пост директора ЦРУ в январе 2017 г.

Вашингтон считал, что контакты на уровне представителей разведслужб могут быть полезнее дипломатических каналов, поясняет газета. По оценке газеты, эти переговоры позволили организовать визит Помпео в КНДР.

Секретные консультации, по данным издания, начались в 2009 г. Ключевую роль в них со стороны Вашингтона на начальном этапе играл Джозеф Детрани, который около 20 лет работал в ЦРУ. В 2012 г. эти обязанности были возложены на Морелла, позже — на Хейнс.

Первая в истории официальная встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 г. в Сингапуре.