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Полиция отпустила Вашукевич и ее наставника

Московская полиция отпустила модель Анастасию Вашукевич (более известна как Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) под подписку об обязательстве явки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Светлану Сидоркину.

Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» сразу после депортации из Таиланда, где их приговорили к условному сроку за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Полиция Москвы отмечала, что задержание проходит в рамках производства уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ). Потом Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», – говорила Вашукевич. Она добавляла, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску.

В феврале 2018 г. Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели в тайской тюрьме почти год. Оба признали свою вину, после чего их депортировали в Россию.

После задержания в США Вашукевич рассказывала, что у нее есть записи разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США. Она была готова отдать эти данные американским властям в обмен на политическое убежище, но страна не стала ей помогать, назвав историю «довольно странной».

Пока Вашукевич и Кириллов находились под арестом в Таиланде, в России Дерипаска подал на них в суд за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $6,7 млрд.

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