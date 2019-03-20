Дочь Нурсултана Назарбаева возглавила сенат Казахстана
Дарига Назарбаева, дочь Нурсултана Назарбаева, подавшего в отставку с поста президента Казахстана 19 марта, стала спикером сената Казахстана. Об этом сообщает корреспондент местного издания bnews.kz. Депутаты поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой единогласно.
Парламент Казахстана состоит из двух палат – мажилиса (нижняя палата) и сената (верхняя палата). Спикеры обеих палат избираются самими депутатами на тайном голосовании, кандидатуру на пост руководителя сената предлагает президент.
Назарбаев 19 марта объявил об отставке с должности главы государства, которую он занимал 30 лет. Его заменил Касым-Жомарт Токаев, прежний спикер казахстанского сената. Он принял присягу 20 марта.
Дариге Назарбаевой 55 лет. До этого она была председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности в сенате Казахстана.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.