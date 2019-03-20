Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля. Путин также поблагодарил Назарбаева за совместную работу и назвал Казахстан близким союзником России.
Путин отметил, что Назарбаев – один из авторов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), который развивается успешно, «благодаря, в том числе, его прямой и непосредственной поддержке и его участию в этой работе». «И с нашей стороны будем делать все для того, чтобы эти процессы поддерживать», – добавил российский президент.
Назарбаев объявил об отставке 19 марта, после 30 лет работы на этом посту. 20 марта Центризбирком Казахстана досрочно прекратил его полномочия. В этот же день принес присягу новый президент страны – им, в соответствии с Конституцией Казахстана, стал спикер казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, который истекает в апреле 2020 г.
Назарбаев продолжает возглавлять Совет безопасности республики. Он также остается председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны. Пост спикера сената Казахстана вместо Токаева заняла дочь Нурсултана Назарбаева – Дарига Назарбаева.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.