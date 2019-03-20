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Защита Керимова обжаловала назначенный сенатору во Франции залог в 20 млн евро

Защита сенатора Сулеймана Керимова обратилась в Апелляционный суд Экс-ан-Прованса с просьбой отменить назначенный политику залог в размере 20 млн евро. Жалоба на залог была подана утром 20 марта, сообщил «Интерфаксу» адвокат Керимова Никита Сычев. «Я считаю, что необоснованно назначать залог моему подзащитному, учитывая, что главные фигуранты дела не находятся под залогом», – сказал юрист.

Адвокат добавил, что в ближайшее время будет подана жалоба, в которой защита попросит снять с сенатора предъявленное ему обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов.

Ранее 20 марта стало известно, что Керимову предъявлены новые обвинения во Франции. Как сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, новые обвинения «в совокупности можно охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами». По его словам, сенатор «помещен под судебный контроль, подразумевающий внесение залога в 20 млн евро».

Обвинения касаются покупки Керимовым нескольких вилл на Лазурном Берегу, сообщила французская газета Nice-Matin. В частности, речь идет о вилле Hier, которую сенатор «предположительно купил за 127 млн евро», при том что по документам ее цена составляла 35 млн евро, пишет издание. Керимов отвергает предъявленные ему обвинения, как и фактический владелец указанных в деле вилл – швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.

Как пояснил адвокат Сычев, дело, по которому сенатору предъявлены новые обвинения, было возбуждено в 2015 г. по статьям об отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов против бывшего собственника виллы и его адвоката. Помощник сенатора Алексей Красовский ранее назвал обвинение «незаконным и необоснованным».

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