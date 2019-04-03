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Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее Голикова говорила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в 2000 г. 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 г. – лишь 45%. При этом возможности государства обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она.

Ведущая программы предположила, что стимулировать женщин к рождению может в том числе возможность получения материнского капитала после рождения первенца: «Первое, что приходит в голову, – давать деньги, тот самый материнский капитал, на первого ребенка». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», – ответила Голикова. Вице-премьер добавила, что это «очень большие финансовые вложения» для государства, но ему в любом случае придется стимулировать рождаемость, чтобы «сохранить российскую нацию».

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 г. Его размер не менялся с 2015 г., до конца 2019 г. он составляет 453 000 руб., а с 2020 г. сумма вырастет до 470 240 руб. Средства материнского капитала семьи могут использовать для улучшения жилищных условий. В феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 000 руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита. Путин предложил ввести эту меру «задним числом» – уже с 1 января 2019 г.