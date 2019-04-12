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Военные отказались выдать бывшего президента Судана международному суду

Военный совет Судана не будет выдавать бывшего президента Омара аль-Башира международному суду. Об этом заявил глава политического комитета совета Омар Зейн аль-Абедин, передает Reuters.

Зейн аль-Абедин отметил, что они могут судить аль-Башира сами, но выдавать его за рубеж не будут. Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана в 2009 г. в связи с обвинениями в военных преступлениях.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти аль-Башира и роспуске парламента. Для управления страной был создан военный совет, который будет действовать в течение двух лет. По истечении этого срока планируется провести выборы нового президента Судана.

Аль-Башир пришел к власти в Судане в 1989 г. в результате антиправительственного заговора и провозгласил себя премьером и министром обороны. В 1993 г. Совет командования революции национального спасения назначил его президентом страны.