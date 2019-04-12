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Политика
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«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

Ведомости
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ФСБ передала следователям возможный компромат на экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Как рассказали источники «Коммерсанта», в материалах ФСБ, переданных в центральный аппарат Следственного комитета России, говорится о возможных мошенничестве или растрате, совершенных в особо крупном размере в составе ОПС. При этом среди лиц, возможно причастных к преступлению, упоминается Абызов. Решение о возбуждении нового уголовного дела в отношении экс-министра пока не принято, отмечает издание.

Материалы ФСБ, по данным «Коммерсанта», связаны с делом белгородских энергетиков, фигурантами которого в 2015 г. стали депутат областной думы Виктор Филатов, ранее возглавлявший региональный филиал ОАО «МРСК Центра», и его предполагаемые подельники из числа руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («Корссис») – Станислав Милькин, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Александр Пивоваров. Они обвиняются в организации ОПС и растрате, дело сейчас рассматривается в суде.

Имя Абызова появилось в документах в связи с приватизацией в 2006–2007 гг. пакета акций «Корссис», принадлежавшего «ЕЭС России», пишет «Коммерсантъ». Абызов тогда занимал пост заместителя председателя правления РАО Анатолия Чубайса и якобы имел самое непосредственное отношение к процессу приватизации.

Сейчас Абызов находится под арестом по другому делу, он был задержан 25 марта. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Следователи утверждают, что Абызов и члены этого ОПС обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж. Абызов не признает обвинения.

Источники «Ведомостей» не исключали, что расследование в отношении Абызова может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник в 2014 г., на тот момент Абызов был основным бенефициаром компании.

Михаила Абызова в суде

Бизнес
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Россельхознадзор вскрыл схемы ложного транзита через Россию белорусских продуктов

Ведомости
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Россельхознадзор рассказал о схемах ложного транзита белорусской продовольственной продукции через Россию в Казахстан и Киргизию. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, в подобных схемах могло участвовать 28 белорусских фирм-отправителей и 9 производителей. Россельхознадзор отметил, что компании за 2-5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата или Бишкек, затем вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более 8 000 км, загрузиться снова и отправиться по другим адресам, что вызвало подозрения ведомства.

Государственные ветеринарные службы Казахстана и Киргизии не смогли подтвердить факты доставки товаров от этих производителей и поставщиков в свои страны. Поэтому Россельхознадзор запретил белорусским компаниям транзит своей продукции через Россию до получения бумаг с казахской и киргизской стороны о готовности эти товары принять.

Также Россельхознадзор заявил 12 апреля о том, что нашел склад белорусского контрафакта и фальсификата под Санкт-Петербургом. По документам сухое молоко Слуцкого сыродельного комбината, запрещенное для продажи в России, должно была следовать из Белоруссии в Киргизию, но не доехало до пункта назначения, осев на складе, по адресу которого зарегистрировано шесть предприятий. Все они имеют между собой хозяйственные связи, считают в Россельхознадзоре. На складе обнаружено оборудование для смешивания сухой молочной смеси. И объем производимой готовой молочной продукции предприятиями, участвующими в схемах ложного транзита, в 3 раза превосходит объем поступающего сырья. 

Летом 2014 г. Россия запретила ввоз рыбы, молочных, мясных продуктов, овощей и фруктов из ряда стран – Евросоюза, США, Канады и др. Параллельно по данным ФТС, поставки фруктов и орехов из Белоруссии в 2018 г. выросли почти на 40% до $104 млн, овощей – на 5% до $187,6 млн. Россия обвинила Белоруссию в реэкспорте санкционной продукции и даже запретила ввоз яблок и груш из страны с 12 апреля. Россельхознадзор не исключал грядущих ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

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Политика
Новости

Власти Эквадора освободили соратника Ассанжа

Ведомости
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Власти Эквадора отпустили близкого соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который накануне был задержан полицией страны, сообщает одна из ведущих ежедневных газет Эквадора El Universo. По информации издания, задержанным, чье имя ранее не называлось, оказался гражданин Швеции Ола Бини, который проживал в Эквадоре и попытался улететь из него в Японию. За последние несколько лет Бини 12 раз посещал посольство Эквадора в Лондоне. При нем было обнаружено 30 устройств, которые сейчас проверяет полиция Эквадора, пишет газета.

Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью радио Sonorama поясняла, что задержанный был связан с экс-министром иностранных дел Рикардо Патиньо, который предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в штаб-квартире посольства Эквадора в Лондоне в 2012 г. Задержанный и Патиньо несколько раз одновременно выезжали в Перу и Испанию. Министр не исключила, что целью задержанного могла стать «дестабилизация» действующего правительства Эквадора с помощью российских хакеров.

Накануне Эквадор отказал Ассанджу в предоставлении убежища. Основатель Wikileaks был арестован британской полицией в связи с требованием США о его экстрадиции. США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ассанж свою вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Доходы Керимова за прошлый год сократились в 74 раза

Ведомости
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В 2018 г. сенатор от Дагестана Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб., следует из его декларации, опубликованной на сайте верхней палаты парламента, что в 74 раза меньше суммы, задекларированной в 2017 г. Для сравнения: в 2017 г. он сообщил о доходе в 2,76 млрд руб. Вечером 12 апреля в приемной Керимова в Совете Федерации телефоны не отвечали. Помощники сенатора на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».

В 2018 г. Керимов не приобрел нового жилья. В его декларации за 2018 г. значится по-прежнему только квартира площадью 53,5 кв. м, которая находится в долевой собственности с супругой и ребенком. Не изменился и автопарк Керимова: как и в 2017 г., он задекларировал два автомобиля – Mercedes S600 и S600 Maybach.

Доход жены Керимова за прошлый год вырос до 4,15 млн руб. В 2017 г. супруга сенатора получила 3,6 млн руб. Она также не сменила машин и, как и в 2017 г., владеет двумя BMW 760Li и одним Mercedes S600. В безвозмездном пользовании у жены Керимова также есть квартира площадью 37,8 кв. м.

Керимов входит в десятку самых богатых россиян в 2019 г. по версии Forbes, который оценивает его состояние в $490 млн. В 2017 г. Forbes оценивал состояние сенатора в $980 млн.

В конце 2017 г. сенатор был задержан в аэропорту Ниццы. Следствие подозревало его в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро, которые предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб. Однако летом 2018 г. суд снял с Керимова все обвинения. В марте 2019 г. французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений Керимову – на этот раз в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Cенатор приезжал к прокурору, с обвинением ознакомился и был отпущен под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро, сообщал «Ведомостям» представитель Керимова.

В конце марта защита Керимова обратилась в суд с просьбой отменить назначенный политику залог, передавал «Интерфакс».

Политика
Новости

Патрушев стал самым богатым среди новичков в правительстве

Ведомости
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заработал в 2018 г. больше всего среди новых членов правительства. В прошлом году его доход составил 183,8 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте кабинета министров. Патрушев также задекларировал четыре земельных участка, четыре гаража, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и два жилых дома (297,9 и 335,1 кв. м), квартиру площадью 220,4 кв. м.

На втором месте по доходам за 2018 г. оказался министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, чей совокупный заработок за 2018 г. превысил 47,5 млн руб. В декларации Кобылкин указывает, что у него нет в собственности недвижимого имущества, земельных участков или автомобилей. В опубликованных документах значится, что чиновник снимает жилье площадью 132,5 кв. м, в безвозмездном пользовании у Кобылкина есть еще квартира площадью 89,1 кв. м. Его супруга заработала за прошлый год почти 7,27 млн руб. и заявила о владении легковым автомобилем Land Rover Range Rover Sport. У дочери чиновника, которая не получила доходов в 2018 г., есть в собственности доли в двух земельных участках и жилом доме площадью 140,3 кв. м.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заработал за 2018 г. почти 31,89 млн руб., став третьим по доходам среди членов кабинета министров. Он задекларировал жилой дом площадью 268 кв. м, земельный участок 15,8 сотки и гараж. Также он владеет автомобилем Cadillac Escalade и тремя мотоциклами. Его супруга заработала в прошлом году почти 1,66 млн руб. и сообщила о владении земельным участком площадью 14,79 сотки и автомобилем Mercedes Benz GLC250.

Правительство поменялось в мае прошлого года после выборов президента. 

Политика
Новости

Макрон встретился с Зеленским в Елисейском дворце

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с кандидатом в президенты Украины актером Владимиром Зеленским в своей резиденции в Елисейском дворце. Видео начала встречи опубликовал на странице Facebook штаб Зеленского.

Штаб Зеленского накануне встречи сообщил, что стороны обсудят «важнейшие вопросы взаимоотношения Украины и ЕС в преддверии второго тура выборов президента на Украине». Макрон и Зеленский не стали делать открытыми приветственные слова и обошлись без пресс-конференции по итогам встречи. Это первая встреча Зеленского с лидером ЕС в качестве кандидата в президенты Украины.

Зеленский вышел во второй тур президентских выборов на Украине. Его поддержали 30,24% избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95%.

Через несколько часов после встречи с Зеленским Макрон принял у себя Порошенко. Украинский президент прилетел в Париж из Берлина, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Порошенко, немецкие власти выделят Украине еще 85 млн евро на поддержку беженцев из Донбасса.

Политика
Новости

Порошенко сообщил о выделении Германией 85 млн евро востоку Украины

Ведомости
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Германия выделит дополнительно 85 млн евро на строительство жилья для беженцев и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины, сообщил на своей странице в Twitter действующий президент страны Петр Порошенко по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась 12 апреля.

Гуманитарную помощь Украине Германия выделяет не в первый раз. В материалах, опубликованных на сайте министерства иностранных дел страны, говорится о том, что с 2014 по 2018 г. Германия выделила Киеву 74 млн евро для решения проблем на востоке Украины.

Порошенко прошел во второй тур выборов на Украине, который состоится 21 апреля. В ходе первого тура его поддержали 15,95% избирателей. Его главный конкурент за президентское кресло актер Владимир Зеленский набрал в первом туре 30,24% голосов.

На востоке Украины с 2014 г. идут боевые действия между регулярными воинскими формированиями Украины и сторонниками самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В результате вооруженного конфликта часть территории страны оказалась под контролем сепаратистов.

Бизнес
Новости

Силуанов подписал директиву о продаже «Трансконтейнера»

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежащих РЖД. Об этом он рассказал журналистам, передает «Интерфакс».

Накануне агентство со ссылкой на источник сообщило, что директива согласована в том виде, в котором предлагалась. Теперь совет директоров РЖД должен одобрить условия аукциона и стартовую стоимость.

Директива предполагает, что компании могут участвовать в аукционе, если их бенефициары – граждане России и они не аффилированы с федеральной или местной властью (допускается доля менее 30%), писал «Коммерсантъ». Участники также должны быть безубыточными, не находиться под контролем морских контейнерных линий, а также владеть по состоянию на 2018 г. не менее чем 20% акций «Трансконтейнера» или не менее чем 5000 вагонов или контейнерным терминалом на 50 000 TEU переработки.

Этим условиям удовлетворяет не менее 40 компаний. К крупным миноритариям «Трансконтейнера» относятся ВТБ (24,84%), имеющий форвардный контракт со сторонним инвестором, и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Бизнес
Новости

«Транснефть» оценила состояние нефтепровода «Дружба» после слов Лукашенко

Ведомости
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Проходящие по территории Белоруссии нефтепроводы находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке для ремонта, сообщил ТАСС президент «Транснефти» Николай Токарев. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт участки нефтепровода «Дружба».

По словам Токарева, «Транснефть» сейчас оперативно проводит диагностику состояния нефтепроводов в Белоруссии. «Ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления и тем более не в аварийных режимах», – отметил он. Белорусской стороне об этом известно, отметил Токарев.

На совещании с правительством 11 апреля Лукашенко предупредил, что Белоруссия в случае необходимости может закрыть на ремонт нефтепроводы, с помощью которых поставляется российская нефть. Так он отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. Президент назвал это санкциями и заявил, что Минск должен принять соответствующие меры. «Добро, которое мы делаем для России, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», – сказал Лукашенко.

В среду Россельхознадзор объявил о запрете ввоза яблок и груш из Белоруссии с 12 апреля. Под видом белорусской продукции может поставляться продукция из стран под санкциями, объяснил руководитель службы Сергей Данкверт, не исключено и ограничение ввоза клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

«Я с Россией не собираюсь воевать». Что говорил Лукашенко о России и Путине

Экономика
Новости

Счетная палата выявила пятикратный рост нарушений в госзакупках за два года

Ведомости
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Объем нарушений в сфере госзакупок в 2018 г. составил 294,6 млрд руб. Это в 2,5 раза выше по сравнению с 2017 г. и в 5,5 раза выше, чем в 2016 г., сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова на Апрельской международной конференции ВШЭ. По ее словам, количество нарушений остается практически неизменным, но растет их сумма, передает РБК.

Почти 40% от общего объема нарушений связаны с необоснованным увеличением стоимости контрактов, рассказала Блинова. Еще 20% – это нарушения в процедуре приемки и оплаты невыполненных работ.

Аудитор также отметила рост коррупции в госуправлении, для выведения средств специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения. «Схем становится все больше, они становятся все более изощренными. Большинство таких схем полностью укладывается в законодательство», – добавила Блинова.

В Генпрокуратуре заявили, что в 2018 г. выявили 150 000 нарушений в сфере закупок. Из них 6% имели коррупционную составляющую. По материалам проверок было возбуждено 275 уголовных дел, 2500 человек привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Технологии
Новости

Роскомнадзор повторно потребует от Facebook и Twitter перенести данные в Россию

Ведомости
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Роскомнадзор может направить Facebook и Twitter новые письма с требованием перенести персональные данные компаний в Россию, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «В ближайшее время можем направить в Facebook и Twitter новые требования локализовать базы данных с персональными данными россиян на территории России. На этот раз у компаний будет от полугода до девяти месяцев на содержательный ответ», – сказал он.

По российскому закону о персональных данных сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Сейчас доступ к сети заблокирован.

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев постановил оштрафовать социальную сеть Facebook за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на сумму 3000 руб. Неделю назад тот же судья вынес решение о штрафе для сервиса коротких сообщений в Twitter на аналогичную сумму.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин пообещал, что призыв в армию уйдет в прошлое

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв на срочную военную службу будет постепенно уходить в прошлое, но это вопрос времени и финансирования, передает «РИА Новости». По словам Путина, Россия движется к созданию контрактной армии, так как военная техника усложняется и управлять ею смогут только профессионалы.

Ранее Путин уже говорил о планах российских властей отменить призыв. Например, на встрече с участниками конкурса рабочей молодежи WorldSkills в октябре 2017 г. он заявил о том, что призыв на срочную службу скоро «станет неактуальным». Однако к изменению законодательства о призыве российские законодатели не приступили.

Правила и порядок проведения призыва регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, призыву подлежат российские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку на время учебы или по состоянию здоровья. Срок службы по призыву составляет 1 год.

С 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армию. Как отмечается в материалах, опубликованных на сайте Минобороны, весной 2019 г. планируется призвать 135 000 человек.

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