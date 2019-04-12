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«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

ФСБ передала следователям возможный компромат на экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Как рассказали источники «Коммерсанта», в материалах ФСБ, переданных в центральный аппарат Следственного комитета России, говорится о возможных мошенничестве или растрате, совершенных в особо крупном размере в составе ОПС. При этом среди лиц, возможно причастных к преступлению, упоминается Абызов. Решение о возбуждении нового уголовного дела в отношении экс-министра пока не принято, отмечает издание.

Материалы ФСБ, по данным «Коммерсанта», связаны с делом белгородских энергетиков, фигурантами которого в 2015 г. стали депутат областной думы Виктор Филатов, ранее возглавлявший региональный филиал ОАО «МРСК Центра», и его предполагаемые подельники из числа руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («Корссис») – Станислав Милькин, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Александр Пивоваров. Они обвиняются в организации ОПС и растрате, дело сейчас рассматривается в суде.

Имя Абызова появилось в документах в связи с приватизацией в 2006–2007 гг. пакета акций «Корссис», принадлежавшего «ЕЭС России», пишет «Коммерсантъ». Абызов тогда занимал пост заместителя председателя правления РАО Анатолия Чубайса и якобы имел самое непосредственное отношение к процессу приватизации.

Сейчас Абызов находится под арестом по другому делу, он был задержан 25 марта. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Следователи утверждают, что Абызов и члены этого ОПС обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж. Абызов не признает обвинения.

Источники «Ведомостей» не исключали, что расследование в отношении Абызова может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник в 2014 г., на тот момент Абызов был основным бенефициаром компании.

Михаила Абызова в суде