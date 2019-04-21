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Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.

Зеленский не исключил, что в минском процессе будут кадровые изменения, но не уточнил какие. «Кроме минских договоренностей, естественно, для нас задача номер один – вернуть всех военнопленных. Это первая задача. Наших моряков. Я общался с матерями наших моряков. Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача», – добавил он.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, Зеленский победил, набрав 73,2% голосов, а действующий президент Петр Порошенко получил всего 25,3%. Порошеко уже признал поражение, отметив, что не уйдет из политики.

Украинские моряки находятся в России под арестом после инцидента в Черном море. Три корабля ВМС Украины в ноябре пересекли границу России и двинулись к Керченскому проливу, после чего их задержали вместе с экипажами. Морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля сказал, что суд должен установить степень виновности украинских моряков, и о том, что будет после суда, «говорить преждевременно». Он добавил, что закон предусматривает возможность «разных юридических процедур».