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Кудрин прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин надеется, что при новом президенте Украины переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится. Об этом он написал в своем твиттере.

«Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений», — отметил Кудрин.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Явка составила 62,06%. После обработки 8% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует со значительным отрывом: он набрал 72,48% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 25,2%.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинские граждане проголосовали за перемены. По его словам, они ожидают изменения как во внешней, так и во внутренней политике.