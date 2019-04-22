Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 20% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,37% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 20,44% протоколов. Действующий президент Петр Порошенко получил 24,29%.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Явка на выборы составила 62,07%. По данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73% голосов, а Порошенко – 25,5%.
Порошенко признал свое поражение, отметив, что продолжит заниматься политикой. Зеленский уже получил поздравления с победой от президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Польши Анджея Дуды, посольства США на Украине, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Европейского совета Дональда Туска.
Российские власти тоже отреагировали на предварительные итоги выборов на Украине. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинские граждане проголосовали за перемены.