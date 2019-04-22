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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского. Эту информацию изданию подтвердил глава штаба Дмитрий Разумков.

Трамп также поздравил Зеленского с «блестящей кампанией», сообщает в твиттере корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец со ссылкой на источники.

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер позже написал в твиттере, что Трамп поздравил Зеленского с победой, и добавил, что США продолжат поддерживать усилия Украины по восстановлению целостности страны. Он также поблагодарил Порошенко за работу.

Ранее посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах. Оно поблагодарило Порошенко и добавило, что рассчитывает на продолжение партнерства с Украиной при Зеленском.

С победой Зеленского также поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. По итогам обработки 20% протоколов, он набрал 73,37% голосов, а действующий президент Петр Порошенко получил 24,29%.