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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского. Эту информацию изданию подтвердил глава штаба Дмитрий Разумков.

Трамп также поздравил Зеленского с «блестящей кампанией», сообщает в твиттере корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец со ссылкой на источники.

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер позже написал в твиттере, что Трамп поздравил Зеленского с победой, и добавил, что США продолжат поддерживать усилия Украины по восстановлению целостности страны. Он также поблагодарил Порошенко за работу.

Ранее посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах. Оно поблагодарило Порошенко и добавило, что рассчитывает на продолжение партнерства с Украиной при Зеленском.

С победой Зеленского также поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. По итогам обработки 20% протоколов, он набрал 73,37% голосов, а действующий президент Петр Порошенко получил 24,29%.

Политика
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ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский набрал 73% голосов по итогам обработки половины протоколов, сообщается на сайте ЦИК. Его соперник, действующий президент Петр Порошенко значительно отстает, получив 24,65%.

Зеленский побеждает во всех регионах, кроме Львовской области. Порошенко также немного опережает своего соперника на зарубежных избирательных участках, где он получил 54,12% после обработки 86,13% протоколов.

Порошенко признал поражение на выборах. Представители некоторых стран поздравили Зеленского с победой, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Второй тур выборов президента Украины прошел в минувшее воскресенье. По данным ЦИК, явка составила 62,07%. Данные «Национального экзитпола» свидетельствуют, что Зеленский победит с 73% голосов, а Порошенко наберет 25,5%.

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Политика
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 20% протоколов

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,37% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 20,44% протоколов. Действующий президент Петр Порошенко получил 24,29%.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Явка на выборы составила 62,07%. По данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73% голосов, а Порошенко – 25,5%.

Порошенко признал свое поражение, отметив, что продолжит заниматься политикой. Зеленский уже получил поздравления с победой от президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Польши Анджея Дуды, посольства США на Украине, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Европейского совета Дональда Туска.

Российские власти тоже отреагировали на предварительные итоги выборов на Украине. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинские граждане проголосовали за перемены.

Финансы
Новости

Суд отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров «Югры»

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, сообщили «РИА Новости» в суде.

Следственный комитет России 19 апреля сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры». Ведомство считает, что у банка было похищено 7,5 млрд рублей.

В тот же день был задержан совладелец «Югры» Алексей Хотин. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до середины июня.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. из-за того, что банк финансировал связанные с бенефициарами проекты. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. На момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов.

Политика
Новости

Кудрин прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин надеется, что при новом президенте Украины переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится. Об этом он написал в своем твиттере.

«Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений», — отметил Кудрин.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Явка составила 62,06%. После обработки 8% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует со значительным отрывом: он набрал 72,48% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 25,2%.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинские граждане проголосовали за перемены. По его словам, они ожидают изменения как во внешней, так и во внутренней политике.

Политика
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ЕС и НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины

Ведомости
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск в твиттере поздравили шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Туск заявил, что ЕС готов продолжать поддерживать Украину. НАТО рассчитывает на продолжение сотрудничества, написал Столтенберг.

Ранее посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах. Шоумен также получил поздравления от президента Польши Анджея Дуды.

В воскресенье на Украине прошел второй тур выборов президента. Данные «Национального экзитпола» свидетельствуют об уверенной победе Зеленского: 73% голосов против 25,5% у действующего президента Петра Порошенко. Победу Зеленского подтверждают и первые результаты подсчета протоколов, опубликованные ЦИК. Порошенко признал поражение на выборах.

Политика
Новости

Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

Ведомости
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Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере посольства.

Посольство поблагодарило действующего президента Петра Порошенко за его усилия, направленные на укрепление демократии и безопасности Украины, а за также за укрепление украинско-американский отношений. В посольстве также добавили, что рассчитывают на продолжение этого партнерства при Зеленском.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Явка составила 62,06%.

Данные экзитполов и первые результаты голосования свидетельствуют об уверенной победе Зеленского. После обработки 4,3% протоколов он набрал 72,15% голосов, Порошенко — 25,55%. По данным «Национального экзитпола», Зеленский победит с 73%. Порошенко уже признал поражение на выборах.

Политика
Новости

МИД России прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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Экзитполы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены, и теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей, заявил «РИА Новости» статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. По его мнению, население Украины высказалось за изменения как во внешней, так и во внутренней политике.

Представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что появление нового президента – шанс для Украины осуществить перезагрузку, основанную на консолидации народа на общенациональной повестке.

Это первая реакция российских властей на предварительные результаты второго тура выборов президента на Украине. По данным украинского «Национального экзитпола», победу во втором туре выборов президента Украины одержал шоумен Владимир Зеленский, который набирает более 73%. Его соперник – действующий президент Петр Порошенко – набирает 25,3%.

Политика
Новости

ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президента

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов президента Украины, следует из данных ЦИК по итогам обработки 1,08% протоколов. Он набрал 70,36% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 27,29%.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Избирательные участки закрылись в 20.00 По данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%.

Порошенко признал поражение. Он сказал, что не уйдет из политики, и будет защищать курс на членство страны в Евросоюзе и НАТО, режим санкций в отношении России, украинскую православную церковь и банковскую систему Украины.

Зеленский тоже выступил с речью в своем штабе сразу после окончания голосования. Он поблагодарил всех и пообещал украинцам, что никогда их не подведет.

Политика
Новости

Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.

Зеленский не исключил, что в минском процессе будут кадровые изменения, но не уточнил какие. «Кроме минских договоренностей, естественно, для нас задача номер один – вернуть всех военнопленных. Это первая задача. Наших моряков. Я общался с матерями наших моряков. Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача», – добавил он.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, Зеленский победил, набрав 73,2% голосов, а действующий президент Петр Порошенко получил всего 25,3%. Порошеко уже признал поражение, отметив, что не уйдет из политики.

Украинские моряки находятся в России под арестом после инцидента в Черном море. Три корабля ВМС Украины в ноябре пересекли границу России и двинулись к Керченскому проливу, после чего их задержали вместе с экипажами. Морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля сказал, что суд должен установить степень виновности украинских моряков, и о том, что будет после суда, «говорить преждевременно». Он добавил, что закон предусматривает возможность «разных юридических процедур».

Политика
Новости

Порошенко признал поражение на выборах

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошеко признал поражение во втором туре выборов президента. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я покину пост президента. Но не уйду из политики», – заявил он, выступая перед сторонниками в своем штабе.

Порошенко пообещал позвонить шоумену Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой на выборах. Он также заявил, что готов помочь своему преемнику войти в курс дела.

По словам Порошенко, он остается в политике, чтобы защитить европейскую и евроатлантическую стратегию, те рубежи, которые были достигнуты за время его президентства и которые теперь, по его мнению, поставлены под угрозу. В частности, команда Порошенко намерена защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО, режим санкций в отношении России, украинскую православную церковь и банковскую систему Украины. Порошенко отметил, что будет добиваться национализации одного из банков, какого – не уточнил.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Согласно данным экзитполов, побеждает шоумен Зеленский. Так, по данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%. Примерно такие же результаты показали всеукраинский экзитпол, экзитпол телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В первом случае 72,7% голосов у Зеленского и 27,3% – у Порошенко, во втором – 73,7% против 26,3%.

Как проходит второй тур выборов президента Украины

Политика
Новости

Зеленский выступил с первой речью после выборов

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает во втором туре выборов президента на Украине, выступил с короткой речью в своем штабе сразу после окончания голосования. Он поблагодарил родных, друзей, свою команду, армию и журналистов. Также он поблагодари как украинцев, которые голосовали за него, так и тех, кто не сделал этого.

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех! И напоследок: пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно», – заявил Зеленский.

По данным «Национального экзитпола», Зеленский набирает во втором туре 73,2% голосов. Политик отреагировал на это шуткой, что его команда теперь может называться «Квартал 73». Кроме того, Зеленской обратил внимание, что именно на секторе 73 на стадионе «Олимпийский» снимался его предвыборный ролик.

Зеленский – один из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая снимает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем кроме Зеленского принял участие действующий президент Петр Порошенко. По данным «Национального экзитпола», он набирает 25,3%.

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