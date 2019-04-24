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ЦИК: В России могут ликвидировать более 30% партий до конца года

Из 61 действующих сейчас партий только треть подтверждают свою состоятельность и еще примерно треть могут быть ликвидированы до конца года, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге.

В 2019 г. начинает работать норма, в соответствии с которой партии, не выполнившие требование закона об обязательном участии в выборах, могут быть ликвидированы. Чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет с момента регистрации поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в нескольких региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские – в 17), либо в муниципальных выборах не менее чем в 43 регионах.

Процедуру ликвидации партии должен инициировать Минюст: он обращается в суд с соответствующим иском. Минюст уже опробовал эту схему. В начале этого года ведомство обратилось в Верховный суд (ВС), чтобы ликвидировать две партии: Российскую партию народного управления и Спортивную партию России «Здоровые силы». В конце января ВС удовлетворил оба иска.