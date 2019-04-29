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Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юрист этой организации Дмитрий Герасимов представляет интересы Картыжева.

По словам Чикова, заявление подано в Новгородский областной суд. Руководитель «Агоры» в своем сообщении приложил фотографию части документа, на которой видна печать, свидетельствующая о том, что секретарь суда 29 апреля приняла документы Картыжева. В картотеке суда записи о поступлении дела на момент публикации материала не было.

Картыжев считает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, отмечает Чиков. Комментарии подзащитного носили явно политический характер, продолжает адвокат: «Действия Картыжева не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента».

Впервые российский закон о неуважении к власти применили в отношении СМИ. В начале апреля сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ потребовали, чтобы местные СМИ и Telegram-каналы удалили новость про надпись о Путине на здании местного УВД. Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован. Представитель Роскомнадзора позднее сообщил «Ведомостям», что ярославское СМИ обвинили в публикации новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице во «В контакте» оскорбительную запись в адрес президента Путина, за что ему был назначен штраф в 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).