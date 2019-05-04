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Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от российской компании

Правоохранительные органы Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина при получении взятки в $148 600 от российской компании, название которой не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

В сообщении уточняется, что Втюрин был задержан с поличным 3 мая. Вместе с ним задержали представителя «российской коммерческой структуры "Г" , передававшего взятку. Обоим предъявлены обвинения в даче и получении взятки. Деньги предназначались для "продвижения интересов" российской компании в Белоруссии, утверждает КГБ Белоруссии.

Фигуранты заключены под стражу. Они признали вину, говорится в сообщении.

Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а затем Академию МВД Белоруссии. В 2007–2014 гг. Втюрин руководил службой безопасности белорусского президента Александра Лукашенко, в 2014 г. был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. Белорусские СМИ неоднократно называли его одним из самых влиятельных людей страны.

В начале мая стало известно, что Лукашенко уволил Втюрина за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Соответствующий указ президента Белоруссии от 24 апреля был опубликован на национальном правовом интернет-портале.