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Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает РИА Новости.

По ее словам, власти Монголии зафиксировали два случая заражения чумой: «два человека употребили в пищу тарбагана (сурка), который является разносчиком чумы». «Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен», — добавила собеседница агентства.

С россиянами, находящимися в провинции Баян-Улгий, все в порядке, подчеркнула она. Также там находятся туристы из других стран, в том числе США, Японии, Германии. Сведений о других зараженных не поступало.

ТАСС со ссылкой на посольство России в Монголии уточняет, что карантин продлится до 6 мая.