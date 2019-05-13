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На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Ведомости
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Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.

В апреле Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.

Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение. Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей за неправосудное решение. Судьи считают, что эти заявления «являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал его неплатежеспособным. Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием признать эти решения незаконными.

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Менеджмент
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ВЦИОМ: большинство россиян не связывают рост зарплаты с качеством работы

Ведомости
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68% опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что их зарплата не увеличится, если они будут работать больше или более качественно. При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет думают по-другому — 63% считают, что она вырастет. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

85% респондентов заявили, что им нравится их работа. Треть россиян назвали основными причинами выбора профессии обстоятельства, 30% опрошенных — собственные увлечения и интересы, 17% — оплату труда в данной сфере, еще столько же — отсутствие выбора, 12% — престиж и карьерный рост.

Большинство тех, кто назвал обстоятельства причиной выбора профессии, старше 60 лет. На престиж и карьерный рост в основном ориентируются люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Более половины опрошенных россиян готовы продолжать работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости. Каждый пятый россиянин хочет поменять место работы или уволиться и больше не работать. Последний вариант в основном выбирали россияне в возрасте 60 лет и старше.

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Бизнес
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Авиакомпания «Азимут» заменила SSJ100 на двух рейсах по техническим причинам

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Азимут» в ночь на понедельник не смог вылететь из Краснодара в Челябинск по технической причине, сообщил «РИА Новости» представитель авиакомпании. Пассажиров пересадили на другой самолет этой же марки.

Самолет должен был вылететь 12 мая в 22.50 мск с 93 пассажирами на борту. Но из-за замены борта рейс задержался на полтора часа. Пассажир этого рейса Сергей Жеребин написал в фейсбуке, что самолет уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир сообщил, что будут устраняться технические неполадки.

Кроме того, авиакомпания «Азимут» утром отложила на восемь часов вылет самолета SSJ100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, сообщил «РИА Новости» представитель новосибирского аэропорта «Толмачево». В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству рассказали, что причиной задержки вылета стала техническая неисправность, и для перевозки пассажиров будет предоставлен другой самолет.

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку, при которой он загорелся. Погиб 41 человек.

За неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на самолетах SSJ100, подсчитал «Коммерсантъ». По словам собеседников газеты в авиаотрасли, отмена полетов SSJ100 – частое явление, но после катастрофы в «Шереметьево» средства массовой информации стали более внимательно следить за полетами судов этого типа.

Технологии
Новости

«В контакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Ведомости
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Социальная сеть «В контакте» запустит сервис по продаже аудиокниг, сообщает РБК со ссылкой на два источника на книжном рынке. Это партнерский проект компании «Библио», запуск которого запланирован на конец мая, подтвердил изданию представитель соцсети.

Он отметил, что сервис будет базироваться на платформе VK Apps мобильного приложения «В контакте». Партнеру будет отчисляться процент от выручки, какой – не уточняется.

Сервис будет доступен на десктопах и мобильных устройствах, на нем будет представлено более 10 000 произведений, рассказал РБК совладелец «Библио» Илья Коротихин. Стоимость безлимитной подписки на сервис для пользователей «В контакте» составит 299 руб. в месяц, также будет предусмотрена разовая покупка аудиокниги. Произвести оплату можно будет только через платежную систему «В контакте» VK Pay.

По словам Коротихина, соглашения уже подписаны с компаниями «Альпина паблишер», «Аудиокнига» и «Союз». Кроме того, ведутся переговоры с издательской группой «Эксмо-АСТ». Ее представитель Екатерина Кожанова подтвердила, что переговоры ведутся, и контракт может быть подписан в течение ближайших двух недель.

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Технологии
Новости

Эксперты заподозрили китайских хакеров в многолетних атаках на российские госструктуры

Ведомости
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Кибергруппировка с предположительно азиатскими корнями как минимум девять лет атаковала госструктуры и компании, некоторые из них находились в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Positive Technologies. Эксперты рассказали о компрометации более 30 значимых организаций из отраслей промышленности, строительства, энергетики, недвижимости и др., из которых 24 находятся в России. Названия компаний не раскрываются.

В коде использованных хакерами инструментов встречались упоминания китайских разработчиков, во время некоторых атак фиксировались подключения с IP-адресов из Китая. Эксперты назвали эту группу TaskMasters из-за способа атаки. Хакеры создавали специфические задания в планировщике задач, который позволяет выполнять команды операционной системы и запускать софт в определенный момент времени. Проникнув в локальные сети, они исследовали инфраструктуру и загружали вредоносные программы для удаленного шпионажа, рассказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.

В «Лаборатории Касперского» эту группу называют BlueTraveler, ее активность эксперты отслеживают с 2016 г., отмечает «Коммерсантъ». Объектами атак BlueTraveler могут быть госструктуры, преимущественно из России и СНГ. В «Лаборатории Касперского» подтверждают, что злоумышленники, вероятнее всего, являются носителями китайского языка. Эксперты компании также отмечают, что метод закрепления в инфраструктуре с помощью планировщика задач часто используется в интересах политической разведки или промышленного шпионажа.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Ведомости
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Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В главном военном следственном управлении Следственного комитета газете подтвердили, что он находится под следствием.

Наумова арестовали из-за показаний бывших руководителей строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаила Лягина и Андрея Симонова. С их компанией ФСБ заключила в 2011–2012 гг. два договора на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи для своих сотрудников. Застройщики похитили у ФСБ 391,6 млн руб., полученных в виде авансов. Лягин и Симонов были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество и отмывание похищенного.

Отбывая наказание, Лягин и Симонов рассказали, что передали Наумову взятки на общую сумму 7,4 млн руб. за покровительство в период строительства домов в Сочи. Их показания подтвердил полковник запаса Сергей Совертокин – бывший директор ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ, которое заключило договоры с «УК «Инвест-Виктория». Сироткин также осужден на четыре года лишения свободы по делу о сочинских домах.

После проверки показаний Наумов был задержан, а затем арестован 235-м гарнизонным военным судом. По словам источника «Коммерсанта» в силовых структурах, сейчас идет проверка еще нескольких бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ.

Политика
Новости

Помпео отменил часть визита в Россию

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента. Переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.

В Москве 13 мая Помпео должен был встретиться с сотрудниками посольства США и представителями американских деловых кругов, работающих в России.

Вместо этого госсекретарь в понедельник проведет переговоры в Брюсселе с европейскими официальными лицами по иранской повестке. 7 мая Помпео побывал с внеплановым визитом в Ираке, где обсудил безопасность американцев и их союзников по антитеррористической коалиции в условиях роста активности Ирана. С 8 мая Тегеран частично приостановил выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, предполагающего снятие с него санкций в обмен на отказ от ядерной программы.

3 мая президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. Из сообщения Кремля следовало, что лидеры обсуждали ситуацию в Венесуэле и КНДР.

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Бизнес
Новости

Молочники предупредили о последствиях введения электронной ветеринарной сертификации

Ведомости
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Производители готовой молочной продукции не успевают подготовиться к введению электронной ветеринарной сертификации с 1 июля. Об этом говорится в письме президента Nestle в России и Евразии Марсиаля Роллана заместителю министра экономики Савве Шипову, на которое ссылается «Коммерсантъ». Мнение Роллана, являющегося сокоординатором рабочей группы по развитию потребительского рынка консультативного совета по иностранным инвестициям, разделяют представители отрасли. Например, Danone.

В середине 2018 г. готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих электронной ветеринарной сертификации из-за высоких операционных рисков для отрасли, указывает Роллан. Однако в конце апреля после публикации приказов Минсельхоза она вновь вернулась в перечень. Через полтора месяца электронные ветеринарные сертификаты предстоит оформлять на сыры, масло и творог, а с 1 ноября – на молоко, кисломолочные продукты и мороженое. Электронная ветеринарная сертификация вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи и оформляется через автоматизированную информационную систему «Меркурий» Россельхознадзора.

Производителям необходимо не менее восьми месяцев, чтобы отработать формат взаимодействия поставщиков и сетей в рамках новых требований, отмечается в письме Роллана. Подготовка к внедрению электронной сертификации для новых категорий займет как минимум год. У бизнеса не было возможности представить свою оценку инициативы, поскольку приказы Минсельхоза не проходили оценку регулирующего воздействия, хотя, по мнению участников отрасли, это было необходимо.

В Минсельхозе заявили, что приказы были приняты в установленном порядке и все вопросы по сертификации обсуждались с представителями отрасли. Производители утверждают, что внедрение электронной сертификации грозит перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины, которые в основном не подключены к «Меркурию». Под угрозой окажутся отгрузки на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы, отмечает собеседник издания в крупной пищевой компании.

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Экономика
Новости

Белоруссия предложила ограничить право вето в Евразийском экономическом союзе

Ведомости
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Власти Белоруссии предлагают ограничить право вето у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, за последние пять лет это право применялось семь раз, что не способствовало устранению препятствий в торговле. «Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето», – приводит слова Крутого «Интерфакс».

Минск также предлагает ввести в ЕАЭС мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле. По словам белорусского министра, страны союза договорились о том, что в 2018–2019 гг. будет устранено 17 препятствий, но до сих пор вопрос решен лишь по одному. Он прогнозирует, что еще 15 «так и перейдет на следующий цикл».

С инициативой о моратории на принятие странами союза новых документов, препятствующих свободной торговле, ранее выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнил Крутой. «Такая идея обсуждается, но для этого надо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС», – уточнил министр.

В ЕАЭС входит пять стран: Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Бизнес
Новости

Вылетевший в Самару SSJ100 вернулся в Москву

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший в 1.59 мск из аэропорта «Шереметьево» в Самару, развернулся над Владимиром и вернулся в Москву. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar. По информации онлайн-табло самарского аэропорта «Курумоч», рейс SU 1206 отменен, ожидаемое время его прибытия вместо запланированного на 4.30 по местному времени (3.30 мск) перенесено на 6.00.

Обратный рейс этого борта из Самары в Москву пока также отменен. Время вылета SSJ100 из аэропорта «Курумоч» рейсом SU 1207, по данным онлайн-табло, перенесено на 6.40 по местному времени вместо планировавшегося 5.25.

5 мая в аэропорту «Шереметьево» самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку. По предварительной информации, после взлета в лайнер попала молния. Это привело к проблемам с электроникой на борту, после чего командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате 41 человек погиб, 37 успели спастись.

После трагического инцидента «Аэрофлот», являющийся крупнейшим российским эксплуатантом SSJ100, отменил десятки рейсов с лайнером этого типа. Так, 8 мая было отменено пять парных рейсов авиакомпании из «Шереметьево» и обратно, на следующий день – 12, 10 мая – 14, напоминает «Коммерсантъ». В «Аэрофлоте» причины отмены рейсов не комментируют. Собеседник издания в отрасли авиаперевозок отмечает, что отмены полетов на SSJ – «довольно частое явление», которое имело место с самого начала эксплуатации самолета.

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Финансы
Новости

Социологи отметили падение расходов россиян почти на 8% в апреле

Ведомости
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Россияне в апреле 2019 г. сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%», – добавляется в исследовании.

Авторы исследования указывают, что реальные расходы в апреле уступили только значению 2015 г., обогнав показатели остальных лет наблюдений. Социологи отмечают, что в апреле на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы (праздники или каникулы).

В сообщении указывается, что траты граждан с низкими доходами в апреле уменьшились на 8,7% по сравнению с мартом. Расходы потребителей со средним уровнем доходов снизились на 7,9%, с высокими доходами – на 6,6%.

Исследование «Ромира» основано на данных скан-панели домохозяйств, базирующейся на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрихкоды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Политика
Новости

Премьер-министр Литвы заявил об отставке из-за поражения на президентских выборах

Ведомости
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Выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Литвы премьер-министр Саулюс Сквернялис признал свое поражение и подтвердил готовность подать в отставку с должности председателя правительства, соответствующее заявление он сделал эфире национального телевидения. Он отметил, что тенденция подсчета голосов говорит о его поражении.

«Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку», – заявил он, уточнив, что покинет пост премьер-министра 12 июля.

После подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков (следует из материалов на сайте Главной избирательной комиссии Литвы) Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов бывшему министру финансов Ингриде Шимоните (26,76%).

Разрыв между ними образовался и начал расти после того, как в избирком стали поступать сведения с участков крупнейших городов страны. Согласно данным Главной избирательной комиссии Литвы, ни одному из девяти кандидатов не удается набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы в первом туре. Это означает, что через две недели пройдет второй тур выборов, в который пройдут два кандидата. Президент Литвы избирается сроком на пять лет.

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