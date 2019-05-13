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На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.

В апреле Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.

Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение. Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей за неправосудное решение. Судьи считают, что эти заявления «являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал его неплатежеспособным. Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием признать эти решения незаконными.