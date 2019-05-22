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Прокуратура Украины начала новое расследование против Порошенко

Антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное расследование о правомерности действий бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников при распределении должностей в компании «Центрэнерго», сообщает ведомство в Facebook.

Руководство «Центрэнерго» и Фонда госимущества Украины вместе с чиновниками, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и набсовета компании с целью хищения ее средств, говорится в поступившем в прокуратуру заявлении. Их действия координировали народный депутат Украины Игорь Кононенко и Порошенко, утверждает заявитель.

Решение о начале расследования было принято после встречи руководителя антикоррупционной прокуратуры с Крючковым Д. В., отмечает в сообщении. Бывший депутат Дмитрий Крючков проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании «Запорожьеоблэнерго».

Ранее украинская прокуратура начала досудебное расследование в отношении Порошенко о вмешательстве в деятельность судей в рамках дела Приватбанка. Накануне государственное бюро расследований возбудило против Порошенко уголовное дело о госизмене.