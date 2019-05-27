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На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти). Об этом в Facebook написал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Административное дело возбуждено из-за сообщения в микроблоге Twitter от 23 апреля.

«Провели целое лингвистическое исследование, нашли в твите негативный семантический компонент», – отметил Жданов. Он напомнил, что в Twitter Волков прокомментировал решение суда по делу Юрия Картыжева, приведя прямую цитату из решения суда. «Более того, во время написания твита Волков был не в России (КоАП России действует только на территорию РФ). Ну и конечно Путин – физическое лицо, а не Президент», – написал Жданов.

По словам Жданова, теперь Волкову грозит штраф в размере до 100 000 руб. Дело об административном правонарушении уже находится в Тверском районном суде, добавил юрист. «Понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки», – считает Жданов. По его мнению, закон о неуважении к власти «неправовой, не соответствует Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Сейчас Волков содержится в спецприемнике. Симоновский районный суд Москвы 22 мая признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и арестовал на 20 суток. Речь идет о прошедшей в сентябре акции протеста против повышения пенсионного возраста.