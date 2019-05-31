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Госдума заказала анализ ущерба Крыму от политики Украины

Госдума заказала исследование для оценки вероятного ущерба, который был нанесен действиями украинских властей в период с 1991 по 2014 г., следует из материалов на портале госзакупок.

Исследование должно также сопоставить социально-экономическое и законодательное регулирование ключевых сфер жизни в Крыму и Севастополе в период СССР, в составе Украины и составе России. Начальная стоимость экспертно-аналитического исследования - почти 10 млн руб.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину необходимо обязать компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу Володина, отмечал, что в Кремле такой вопрос не рассматривался. Для оценки ущерба депутаты создали специальную рабочую группу. В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что рабочая группа оценивает ущерб боле чем в 1,5 трлн руб.

В 2014 г. полуостров вошел в состав России после референдума, на котором большинство выступило за то, чтобы полуостров стал частью России. После этого Украина, ЕС и США называли произошедшее аннексией и ввели против Москвы санкции.