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Белый дом не подтвердил информацию об одобрении Трампом группы по С-400

Белый дом не стал подтверждать информацию турецких СМИ о том, что президент Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для решения спора по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС.

Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. До этого Турция также заказала у США партию бомбардировщиков F-35. США неоднократно выступали против закупки Турцией российского вооружения. В частности, угрожали прекратить обучение турецких военных летчиков пилотированию американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники 30 мая сообщал, что российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400, поскольку это может усугубить напряжение на Ближнем Востоке. В свою очередь турецкие СМИ писали, что президенты Турции и США планируют обсудить вопрос закупки Анкарой российских систем ПВО во время встречи на саммите G20 в Осаке в июне этого года.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения