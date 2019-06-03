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Суд назначил первый штраф за организацию протестов в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу Анну Балтину виновной в организации протестов против строительства храма, которые проходили в середине мая в сквере в центре города, сообщает Znak.com. Ее приговорили к штрафу в размере 20 000 руб. за записи на ее личной странице в Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети «В контакте». Сама Балтина назвала приговор несправедливым.

В материале говорится, что заявление на Балтину подал представитель свердловского министерства общественной безопасности Владислав Щетинин. Он указал, что увидел 13 мая записи, в которых Балтина призывала жителей «выйти гулять» в сквер, чем спровоцировала несанкционированное мероприятие. По его мнению, «хороводы в парке» — это культурно-массовое мероприятие, о котором нужно было заранее уведомить городскую администрацию.

Как отмечает сетевое издание It’s My City, на суде в защиту Балтиной выступала Анна Деменева, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она зачитала письмо омбудсмена, в котором говорится, что события в сквере не были митингом или шествием, поэтому не требовали согласования с властями. Тем не менее, суд решил признать Балтину виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

Власти Екатеринбурга планировали построить новый храм на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма на благотворительных началах выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Многим местным жителям выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. Некоторые задержанные позже получили штрафы за участие в несанкционированной акции, но как организатор никто оштрафован не был. В частности, первым осужденным за участие в акции стал Станислав Мельниченко, его приговорили к штрафу в 12 000 руб.

В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Сейчас проходит сбор предложений от местных жителей.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии