Суд назначил первый штраф за организацию протестов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу Анну Балтину виновной в организации протестов против строительства храма, которые проходили в середине мая в сквере в центре города, сообщает Znak.com. Ее приговорили к штрафу в размере 20 000 руб. за записи на ее личной странице в Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети «В контакте». Сама Балтина назвала приговор несправедливым.
В материале говорится, что заявление на Балтину подал представитель свердловского министерства общественной безопасности Владислав Щетинин. Он указал, что увидел 13 мая записи, в которых Балтина призывала жителей «выйти гулять» в сквер, чем спровоцировала несанкционированное мероприятие. По его мнению, «хороводы в парке» — это культурно-массовое мероприятие, о котором нужно было заранее уведомить городскую администрацию.
Как отмечает сетевое издание It’s My City, на суде в защиту Балтиной выступала Анна Деменева, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она зачитала письмо омбудсмена, в котором говорится, что события в сквере не были митингом или шествием, поэтому не требовали согласования с властями. Тем не менее, суд решил признать Балтину виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
Власти Екатеринбурга планировали построить новый храм на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма на благотворительных началах выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Многим местным жителям выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. Некоторые задержанные позже получили штрафы за участие в несанкционированной акции, но как организатор никто оштрафован не был. В частности, первым осужденным за участие в акции стал Станислав Мельниченко, его приговорили к штрафу в 12 000 руб.
В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Сейчас проходит сбор предложений от местных жителей.