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На акции в Москве задержан журналист Илья Азар

Полиция Москвы задержала специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара во время несогласованного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, сообщает «Новая газета». Издание уточнило, что в качестве причины задержания Азара полиция назвала «нарушения в организации мероприятия». Сейчас журналиста везут в ОВД «Дорогомиловское». Всего, по данным властей, в ходе акции было задержано более 200 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 400 задержанных.

Азар был одним из инициаторов шествия в поддержку Голунова, однако накануне покинул инициативную группу. Полицейские пытались задержать его еще до начала шествия у метро «Чистые пруды», поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении журналисту приписали другое отчество. «Может быть, это не мне?» – спросил Азар, показав полицейским паспорт. Тогда полицейские не стали его задерживать.

Группа журналистов и активистов объявила о планах провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве 10 июня. Изначально организаторы акции не планировали согласовывать ее со столичными властями. Они объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь говорил, что марш может стать препятствием для празднования Дня России. Вечером 11 июня часть инициаторов марша все же встретилась с представителями мэрии Москвы, чтобы согласовать возможный безопасный маршрут марша, но переговоры завершились ничем.

Утром 12 июня московские власти призвали организаторов несогласованного марша и желающих к ним присоединиться отказаться от участия в акции. В мэрии Москвы пояснили, что времени для того, чтобы обеспечить безопасность на марше, недостаточно. «В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», – указывалось в сообщении. В ГУ МВД по Москве напомнили, что московские власти ранее согласовали проведение акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, она должна пройти 16 июня.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии