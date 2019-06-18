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МГУ показал лучший за 15 лет результат в рейтинге QS World University

МГУ им. М. В. Ломоносова занял 84-е место в международном списке лучших вузов мира – QS World University Rankings 2020. Об этом сообщается в пресс-релизе рейтинга. Это на шесть строчек выше, чем в прошлом году, и лучший результат университета с 2005 г., когда он достиг рекордной 79-й позиции.

Всего в список попали 25 российских вузов. Два университета, входивших в него в прошлом году, в этом году в рейтинг не попали. Кроме того, сменился вуз, который среди российских занимает вторую строчку. В прошлом году это был СПбГУ, но в нынешнем рейтинге он, поднявшись с 235-й на 234-ю строчку, занял третье место. Второе место – у Новосибирского государственного университета, который с 224-й строчки поднялся сразу на 231-ю.

В целом большинство из российских вузов – 60% – улучшили свои позиции в рейтинге. Наилучший результат из топ-10 российских вузов показал Уральский федеральный университет – он поднялся сразу на 48 строчек и занял 364-е место. Пять из 25 вошедших в рейтинг российских вузов заняли более низкие места.

Как отмечается в пресс-релизе, есть основания полагать, что усилия правительства России по интернационализации системы высшего образования начинают приносить результаты. В этом году доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76%.

Первые три строчки в рейтинге занимают вузы из США. Первое место, как и в прошлом году, занял Массачусетский технологический институт (MIT). Второе и третье места – у Стэнфордского и Гарвардского университетов.