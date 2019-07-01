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Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Ведомости
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Грузинская певица Нино Катамадзе удалила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что отказывается выступать в России. Последнее ее сообщение в социальной сети датируется 29 июня.

30 июня певица написала, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz», которое прошло в московском парке Коломенское 22 июня, было последним в России. «Я никогда не отказывалась от того, чтобы идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом — по-грузински, во всех частях мира, и в том числе в России, — я всегда говорю, что Россия — оккупант, [президент России Владимир] Путин — враг моей страны, а значит и мой» — подчеркнула Катамадзе (цитата по «Грузия Online»).

Позже это сообщение исчезло с ее страницы в Facebook.

20 мая в Грузии начались протесты, поводом для которых стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии. 

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.

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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Ведомости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Встреча проходила в резиденции белорусского лидера.

Путин 30 мая прибыл в столицу Белоруссии для участия в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. После переговоров лидеры трех стран отправятся на церемонию.

Ранее в воскресенье Путин встретился в Минске с членами российской сборной, участвующими в Европейских играх. Спортсмены подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел.

Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3600 спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.

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Новости

Чемезов пообещал «ни за какие деньги» пока не продавать С-500 иностранцам

Ведомости
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Россия пока не будет продавать свои новейшие оборонные разработки иностранным государствам «ни за какие деньги», заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». «Мы самое последнее не продаем, прежде всего все это делаем для нашей армии», – сказал Чемезов. Он пояснил, что новое оружие можно будет продавать только после того, как его получит российская армия. В частности, это касается ракетных комплексов С-500.

Чемезов напомнил, что Россия сейчас продает зетные ракетные комплексы С-400, а комплексы следующего поколения – С-500 – уже запускают в производство. «Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну, я думаю, что в ближайшее время появится», – сказал гендиректор «Ростеха». Он отметил только, что от С-400 новые комплексы будут отличаться дальностью действия.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» готова к серийному производству – ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости – и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Какие новинки получит российская армия

Технологии
Новости

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из миссии Starlink

Ведомости
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Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы».

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.

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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Ведомости
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Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь. «Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее», – добавил Песков.

Путин встретился с Мэй на саммите G20, который проходил 28 и 29 июня в японской Осаке. Эта встреча стала первой после отравления Скрипалей в Солсбери. После переговоров Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только в том случае, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны Москвы.

В марте прошлого года Лондон сообщил, что в Солсбери было совершено нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их нашли на скамейке возле торгового центра с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Скрипали в состоянии комы были отправлены в больницу, где провели несколько недель.

Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за случившееся, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отвергает эти обвинения, настаивая на том, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.

Мировые лидеры на саммите G20 в Осаке

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Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Ведомости
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Группа военных из Центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в редакцию «Ведомостей». Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, отмечается сообщении.

В общей сложности от Центрального военного округа задействованы около 50 военнослужащих – это военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. Также в Иркутскую область направлено более 20 единиц техники, в том числи три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов и продовольствия по затопленным территориям, а также для эвакуации населения.

В Иркутской области с начала недели наблюдаются сильные паводки, возникшие из-за дождей, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Вода уничтожила более 1200 домов, около 4000 строений подтоплено, стихия затронула почти 50 населенных пунктов. Из-за паводков ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь», разрушены 13 автомобильных мостов. Более 350 человек пострадали, пятеро погибли.

Поздно вечером 29 июня в Иркутской области состоялось совещание с участием президента Владимира Путина. Он распорядился своевременно оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и начать выплачивать им компенсации. Также президент потребовал от ФАС и МВД контролировать цены на товары первой необходимости.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Политика
Новости

Основатель «Рольфа» не считает дело в отношении него заказным

Ведомости
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Основатель компании «Рольф» Сергей Петров считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. не является заказом конкурентов и не связано напрямую с его политической деятельностью. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это не заказ», – сказал Петров.

Бизнесмен также рассказал, что в 2014–2015 гг. сотрудники ФСБ прослушивали его разговоры с оппозиционерами, в которых он обмолвился, что выводит деньги из страны, поскольку в России нет возможности инвестировать. При этом, по словам Петрова, речь шла о выводе через дивиденды, а не о незаконном выводе средств, как поняли оперативники.

«Рольф» является крупнейшим российским автодилером. На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя компании. По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые якобы изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене на 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Помимо Петрова по делу проходят еще три человека. В пятницу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Сам Петров находится за границей и заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Хроника преследований российских бизнесменов

Бизнес
Новости

Миллиардер Гапонцев договорился о мировом соглашении с властями США

Ведомости
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Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США договорились заключить мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад». Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных судебной системы США.

Условия мирового соглашения в документе не приводятся, они должны быть согласованы в течение трех недель. «Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения», – говорится в базе данных.

Министерство финансов США в январе прошлого года опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в который включило российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В список попали 96 бизнесменов, в том числе и Гапонцев. Также в доклад были включены 114 высокопоставленных российских политиков. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

Гапонцев оспорил в суде включение его в «кремлевский доклад». Он подал иск в федеральный суд округа Колумбия против минфина США и его руководителя Стивена Мнучина.

Основатель IPG Photonics занимает 54-е место в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил состояние Гапонцева в $1,8 млрд. Кроме того, в сентябре прошлого года семья миллиардера заняла третье место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. Состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, частного инвестора, было оценено в $3,14 млрд. В 2017 г. их в рейтинге не было.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

Ведомости
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Международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, результаты которого приводит «Российская газета», в среднем за прошлый год каждый россиянин должен был заплатить за коммунальные услуги по 17 936 руб., что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Регионом с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 г. стала Магаданская область. Как утверждается в исследовании, среднестатистический житель этого региона в прошлом году тратил на коммунальные услуги в среднем по 3511 руб. в месяц. На втором месте – Камчатский край (3420 руб. в месяц). Замыкает тройку Мурманская область (3003 руб.). Также в первую пятерку вошли Чукотский автономный округ (2774 руб.) и Московская область (2607 руб.).

Меньше всех за коммунальные услуги, согласно исследованию, платят жители Дагестана (в среднем 457 руб. в месяц). Второе место заняла Республика Тыва (478 руб.), на третьем – Ингушетия (488 руб.).

Где в России больше всего высокооплачиваемых работников