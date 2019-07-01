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Полицейский погиб в Чечне в результате нападения на КПП

В Чечне на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе совершено нападение, сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Примерно в 14.00 мск неизвестный подошел к сотруднику МВД, нанес ему ножевое ранение, затем бросил гранату. Напавший был ликвидирован.

От полученного ранения сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь. По данным «Интерфакса», он был командирован в Чечню из Кузбасса. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность напавшего пока не установлена.

Это не первое нападение на полицейских в Чечне, которое привело к жертвам. В августе 2018 г. сразу в нескольких районах республики произошло несколько нападений на полицейских. Тогда двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни, ранив сотрудников. Одновременно в Грозном произошло еще два нападения. В первом случае при перестрелке на улицах города погиб сотрудник правоохранительных органов. Во втором случае автомобиль без номеров попытался прорваться через городское КПП без досмотра, произошел взрыв, сотрудник МВД был ранен.

В мае того же года четверо боевиков пытались захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Ответственность за это взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».