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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters. По информации агентства, митингующие повредили находившиеся в здании картины, разрисовали стены граффити в честь годовщины возвращения территории Гонконга в состав Китая в 1997 г. Часть протестующих требовала отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Демонстранты скандировали: «Свободный Гонконг».

Как отмечает Reuters, полиции удалось разогнать большую часть протестующих. Некоторые из демонстрантов пытались укрыться от распыленного слезоточивого газа под зонтами. У многих из протестующих были средства защиты – маски, очки и каски, у некоторых руки были обернуты в пленку, уточняет агентство. На улице возле здания парламента разбросаны бутылки с водой, обломки вещей. С некоторых улиц, расположенных вблизи здания парламента, полиция начала убирать металлические заграждения, блокирующие проезд автомобилям.

После столкновений у здания парламента часть протестующих парализовала часть зданий Международного финансового центра Гонконга (комплекс зданий расположен на береговой линии центрального района города – «Ведомости»). Протестующие заблокировали движение на улице при помощи металлических барьеров.

Акции протеста в Гонконге проходят уже несколько недель. Их участники выступают против принятия законопроекта о выдаче из Гонконга на материковую территорию Китая граждан, подозреваемых в нарушении законов КНР. Протестующие опасаются, что судебные разбирательства в судах, подконтрольных коммунистической партии, не будут беспристрастными. Законопроект подготовили местные власти. После начала акций протеста, 15 июня, законопроект был отозван. Будет ли он принят, неизвестно.

Несколько финансовых консультантов рассказали Reuters, что законопроект об экстрадиции побудил некоторых гонконгских магнатов начать выводить личные активы за границу.

Как напоминает Reuters, Гонконг вернулся в состав Китая в соответствии с принципом «одна страна, две системы». Этот принцип допускает свободы, которых нет в материковом Китае, например свобода протестов и независимая судебная система.

Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание парламента