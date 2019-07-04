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СМИ описали хронологию аварии на глубоководной станции в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Замыкание в свою очередь могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция — разнести дым по отсекам.

ЧП, по данным газеты, произошло 1 июля около 21.00 мск, в это время станция выполняла боевые задачи в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Моряки несли службу по следующему распорядку: в 19.00 мск третья смена гидронавтов должна была ужинать, а в 20.00 мск на центральном посту аппарата должна была смениться вахта. Таким образом, большая часть состава в момент аварии могла быть в жилом отсеке станции.

Как утверждают источники газеты, в случае короткого замыкания в одном из электрораспределительных щитов на станции мог произойти небольшой взрыв. Он мог разрушить как сам щиток, так и контузить находящихся рядом специалистов. Далее дежурная смена, состоявшая из четверых офицеров и одного гражданского специалиста, вероятно, организовала подъем станции. Спасти оставшихся в жилом отсеке подводников не удалось — они отравились продуктами горения.

Точные причины аварии можно будет назвать лишь после следственных действий и экспертиз, отмечает издание, но пока они даже не начаты. Их началу мешает то, что пострадавший аппарат — сверхсекретная разработка. Допуска к ней у военных следователей управления Следственного комитета России (СКР) по Северному флоту нет. Местным следователям нельзя даже пройти в док, куда завели станцию, говорит один из собеседников газеты. По этой же причине тела погибших пока не опознаны и не выданы родным для захоронения. Представители департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного управления СКР, имеющие допуски, прибыли в Североморск из Москвы только 3 июля, пишет «Коммерсантъ».