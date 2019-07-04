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Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапировали в колонию, сообщил агентству «Москва» пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Также в колонию отправлены и другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий. В какую именно колонию они этапированы, Цыганков не уточнил. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщал, что осужденные будут отбывать наказание в одной колонии. «Они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — говорил 18 июня начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

Братья Кокорины приговорены к 1,5 года, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии общего режима.

Футболисты, Кирилл Кокорин и Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев частично признали вину, отказавшись признать наличие сговора.

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