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Генпрокуратура подтвердила возбуждение дела против бывшего главы «Автодора» Кельбаха

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха, передает «Интерфакс». «11 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК <...> по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД», — пояснил Куренной.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. По факту нарушений против председателя правления «Автодора» было возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями», говорил Чайка, не называя фамилии подозреваемого. Как отмечал генпрокурор, дело было возбуждено по итогам проверок в 2018 г. Тогда госкомпанией руководил нынешний советник гендиректора РЖД Сергей Кельбах, который покинул эту должность в феврале 2019 г.

Представитель «Автодора» ранее заявил «Ведомостям», что уголовное дело возбуждено против Кельбаха, а не нынешнего руководителя Вячеслава Петушенко. Радиостанции «Говорит Москва» Кельбах заявил: «Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе».

Госкомпания «Автодор» была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства несколько раз переносились сроки сдачи объекта и стоимость работ. Аудиторы Счетной палаты называли причиной срыва сроков сдачи ЦКАД низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечение инвесторов, завышение стоимости работ. По данным Счетной палаты, на 1 декабря 2018 г. готовность ЦКАД составляла «от 0% до 66%», что не позволит завершить работы ранее II квартала 2021 г.