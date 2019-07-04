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Россия выразила протест Японии за «японские» Курилы в материалах к саммиту G20

МИД России 2 июля вручил ноту протеста Японии за то, что в материалах саммита G20 в Осаке Курилы были обозначены как территория Японии. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.

Это не первые обвинения, которые Россия предъявляет Японии по курильскому вопросу. Например, в апреле 2019 г. Захарова обвинила Токио в «пропагандистской раскрутке» позиции о принадлежности Курил Японии, передавало «РИА Новости». Поводом для такого заявления стало появление в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются «исконной территорией Японии»

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако мирный договор между двумя странами так и не был заключен. В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским журналистам заявил, что условия для его заключения «сейчас полностью отсутствуют».

Саммит «большой двадцатки» прошел 28–29 июня в японской Осаке.

Мировые лидеры приехали на саммит G20 в Осаке