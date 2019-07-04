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СК Белоруссии сообщил о задержаниях после взрывов фейерверков в Минске

Ведомости
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В Белоруссии задержали двух представителей российской компании в связи с уголовным делом о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Белоруссии. Уточняется, что задержаны двое мужчин 28 и 25 лет, которые приехали в Белоруссию именно для проведения технических работ по организации фейерверка. Являются ли задержанные гражданами России, не уточняется.

По информации СК, представители предприятия-поставщика нарушили порядок работы: они осуществляли «механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. По сообщениям очевидцев, разрыв снарядов фейерверка происходил практически у самой земли, в результате были разрушены салютные установки, а зрители пострадали от разлетевшихся осколков.

СК Белоруссии заявил, что рассматривает низкое качество фейерверков как основную версию ЧП на салюте в День независимости в Минске. Минобороны Белоруссии ранее также заявило об использовании на празднике некачественных зарядов, которые были приобретены у российского ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад). Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь, следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж в пользу России

Ведомости
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На Украине арестовали работника оборонно-промышленного предприятия, который подозревается в передаче информации военного характера российской разведке. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины. Имя задержанного, его должность и название предприятия не называются.

По версии следствия, подозреваемый во время пребывания в России в 2014 г. был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ. После этого завербованный украинец в течение нескольких лет якобы собирал и передавал России информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт, а также о ее боеготовности, укомплектованности, принадлежности к конкретным воинским частям. За это гражданин Украины, как утверждает Генпрокуратура, получал денежное вознаграждение. 

Сообщается, что подозреваемый был задержан 3 июля при попытке пересечь украинско-российскую границу. При задержании у него были изъяты флешки и мобильные телефоны с информацией военного характера, которые украинец якобы собирался передать сотруднику генштаба Вооруженных сил России во время встречи в Воронеже. 

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Бизнес
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«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»

Ведомости
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Группа компаний «Автокомпонент» сообщила о возобновлении поставок на «АвтоВАЗ» в полном объеме, сообщили в организации. Кроме того, были достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе компаний «Автокомпонент» и «АвтоВАЗ». «Ведомости» ожидают комментарий «АвтоВАЗа» о возможном возобновлении производства в связи с восстановлением поставок.

«АвтоВАЗ» ранее сообщил, что с 3 июля «вынужденно приостановит» производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода. Она поставляет широкую номенклатуру деталей из пластика, сказал представитель «АвтоВАЗа», но подробности не раскрыл.

Автоконцерн предупредил, что может потребовать от поставщика возместить понесенные убытки, но не раскрывал их объемы. В предыдущие годы из-за нехватки комплектующих группа «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливала выпуск машин в Тольятти и Ижевске. Это было связано с падением рынка, а затем с началом восстановительного роста продаж – поставщики не успевали за спросом.

Финансы
Новости

ЦБ допустил санацию крупных региональных банков

Ведомости
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Центробанк не исключает вероятности финансового оздоровления системно значимых для регионов проблемных банков. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

По словам Поздышева, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. «Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но системно значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», — считает зампред ЦБ (его слова приводит ТАСС).

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Бизнес
Новости

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Ведомости
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Предполагается три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров; он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км.

По оценкам холдинга, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. Компания намерена ориентироваться на эту цену.

Потенциальная платформа для аэротакси, отметили «Вертолеты России», – разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500. Он сможет брать до пяти пассажиров. Сертификация вертолета запланирована на 2022 г.

В конце мая «Коммерсантъ» писал, что «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow – 46 000 руб.

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Политика
Новости

Правительство ответило на просьбу Минздрава купить Falcon вместо SSJ100

Ведомости
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Правительство никогда не планировало покупать для подотчетного Министерству здравоохранения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет иностранного производства. Об этом РБК сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Так там прокомментировали просьбу Минздрава предоставить ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Ведомству давалось поручение проработать вопрос о покупке отечественного самолета, отметил секретариат.

Ранее РБК узнал, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой купить ФМБА самолет Falcon 7X вместо SSJ100. По данным издания, в письме в адрес правительства министр указала на то, что Falcon может осуществлять беспосадочные перелеты на более дальние расстояния, чем SSJ100. Также у французского лайнера малый разбег перед взлетом, поэтому его можно использовать на ультракоротких взлетных полосах, отметила Скворцова. Кроме того, по ее словам, Falcon стоит дешевле.

Сейчас у ФМБА нет самолетов. Минздрав планирует закупить для агентства один борт для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В последние 10 лет ФМБА использовало самолет Ан-74.

Минздрав объяснил выбор Falcon 7X тем, что этот самолет дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны. По мнению ведомства, данный лайнер лучше всего подходит в тех случаях, когда необходима не массовая, а индивидуальная эвакуация больных.

Бизнес
Новости

Авиавласти Чехии согласились сохранить число рейсов из России до конца лета

Ведомости
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Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков до конца лета, говорится в сообщении чешского ведомства. При этом до конца лета будут продолжаться переговоры о параметрах авиасообщения между странами на осень.

Некоторые российские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля. Позже Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок.

Политика
Новости

Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей

Ведомости
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Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передает «Интерфакс».

В подтверждение этих слов он привел «тревожные цифры». По его словам, детская смертность в России – пять на 1000 рожденных, в то время как в Евросоюзе – три, а в Финляндии – 1,7. На 100 браков в России приходится 63 развода, а в Швеции и Германии – 46 и 38 соответственно, констатировал Кудрин. Он отметил, что Россия обгоняет США по количеству абортов в два раза, а Германию – более чем в два раза. Кроме того, детская бедность выросла с 19 до 26% за период с 2013 по 2016 г., добавил председатель Счетной палаты.

Кудрин также обратил внимание на то, что выплаты на первого ребенка, введенные с 2018 г., планировалось выделить всем семьям с детьми. Это была «разумная сумма, чтобы на десятки процентов снизить бедность в семьях», отметил он. Но в результате эти деньги выделили только для родивших после начала 2018 г., заключил председатель Счетной палаты.

«В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах», – подчеркнул Кудрин.

Он также указал на то, что в рамках патриотического воспитания необходимо «вести больший анализ истории репрессий в России». «Изучать, – пояснил он, – почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традицией. Чтобы это не повторилось, надо изучать».

В июне Кудрин назвал уровень бедности в России позором. В стране с таким уровнем ВВП на душу населения и с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого количества бедных, особенно в семьях, отметил он.

Это заявление прокомментировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер Дмитрий Медведев. Первый заявил, что проблема действительно существует, но оценивать ее «гипертрофированно» Кремль считает неверным. Второй подчеркнул, что проблема бедности требует консолидированной работы «абсолютно всех», и добавил: «Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе».

Политика
Новости

Матвиенко предложила запретить носить мобильные телефоны в школу

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу, поскольку нет необходимых условий для их хранения. Такое заявление она сделала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает «Интерфакс».

По ее мнению, смартфоны также отвлекают школьников от учебы во время уроков, поэтому вопрос необходимо решить к 1 сентября. В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету использования мобильных телефонов в школах.

Матвиенко также на заседании высказала мнение, что главная опасность для детей в настоящее время исходит из интернета. Она пояснила, что, являясь полезным средством для обучения и общения, интернет вобрал в себя «негативные явления». По словам спикера Совфеда, различные формы преступности и кибербуллинг «наполняют всемирную сеть ядом античеловечности». Она также сравнила интернет с паутиной, в которую могут попасть «доверчивые детские души». Матвиенко призвала развивать площадки для диалога с детьми в цифровой среде, чтобы помогать подрастающему поколению социализироваться.

Бизнес
Новости

Минтранс предложил Чехии перенести спор об условиях авиаперевозок на сентябрь

Ведомости
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Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Министерства транспорта России, объяснив это заботой о пассажирах.

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь – конец летнего сезона», – приводит «Интерфакс» слова представителя Минтранса.

По его словам, это делается для того, что граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар летнего сезона. Представитель Минтранса выразил надежду на то, что чешская сторона поддержит предложение России.

Во вторник, 2 июля, несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.

Бизнес
Новости

Минэкономразвития Крыма подало иск к производителю обуви Zenden

Ведомости
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Минэкономразвития Крыма подало иск против компании группы Zenden «Крым шуз» с требованием расторгнуть договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории республики, следует из картотеки арбитражных дел. Первым на это обратил внимание РБК.

Компания не выполняла обязательства по договору, что стало причиной обращения в суд, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Суд рассмотрит обстоятельства дела, а вопрос о возмещении налоговых преференций отнесен к компетенции налоговых органов и также будет определен в суде, добавили в министерстве.

В апреле 2016 г. Zenden объявил о планах построить обувную фабрику в Крыму. Компания должна была инвестировать в проект 1 млрд руб. Запуск завода ожидался осенью 2017 г. Однако позже проект был заморожен, строительство было прекращено еще в декабре 2016 г., писал «Коммерсантъ».

Владелец Zenden Андрей Павлов рассказал Forbes, что проблемы с проектом начались через несколько месяцев после закладки первого камня. Он обнаружил грубые нарушения на стройке, у него были претензии к качеству материалов, соблюдению технологий заливки фундамента и состоянию металлоконструкций. «Крым шуз» подавала иск к ИП, который был нанят для технического надзора за стройкой, из-за ненадлежащего оказания услуг, но позже компания отозвала иск. «Крым шуз» также подавала иски к генподрядчику «Сити билдинг компани» и одному из субподрядчиков – «Крымстройресурсу».

Бизнес
Новости

Цены на бензин за неделю выросли в 48 регионах России

Ведомости
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Цены на бензин в России за неделю с 24 июня по 1 июля в среднем выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Увеличение цен было зафиксировано в 48 регионах, больше всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (на 1,3%). Снижение цен было отмечено только в Москве (на 0,1%) и Кызыле (на 0,3%).

Средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках поднялись на 0,1%, Аи-98 подорожал на 0,2%. Стоимость дизельного топлива не изменилась. Так, например, в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 43,93 руб. за литр, марки Аи-95 – от 41,9 до 48,98 руб., марки Аи-98 – от 48,6 до 53,99 руб.

Самые высокие цены на бензин, по данным на 1 июля, были зафиксированы в Анадыре (средняя стоимость – 57,74 руб. за литр), Якутске (55,34 руб.) и Магадане (51,24 руб.). Самый дешевый бензин, согласно данным Росстата, в Салехарде (41,32 руб.), Барнауле (42,15 руб.) и Назрани (42,16 руб.).

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

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