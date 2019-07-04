СК Белоруссии сообщил о задержаниях после взрывов фейерверков в Минске
В Белоруссии задержали двух представителей российской компании в связи с уголовным делом о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Белоруссии. Уточняется, что задержаны двое мужчин 28 и 25 лет, которые приехали в Белоруссию именно для проведения технических работ по организации фейерверка. Являются ли задержанные гражданами России, не уточняется.
По информации СК, представители предприятия-поставщика нарушили порядок работы: они осуществляли «механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».
Во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. По сообщениям очевидцев, разрыв снарядов фейерверка происходил практически у самой земли, в результате были разрушены салютные установки, а зрители пострадали от разлетевшихся осколков.
СК Белоруссии заявил, что рассматривает низкое качество фейерверков как основную версию ЧП на салюте в День независимости в Минске. Минобороны Белоруссии ранее также заявило об использовании на празднике некачественных зарядов, которые были приобретены у российского ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад). Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь, следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.