На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж в пользу России
На Украине арестовали работника оборонно-промышленного предприятия, который подозревается в передаче информации военного характера российской разведке. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. Имя задержанного, его должность и название предприятия не называются.
По версии следствия, подозреваемый во время пребывания в России в 2014 г. был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ. После этого завербованный украинец в течение нескольких лет якобы собирал и передавал России информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт, а также о ее боеготовности, укомплектованности, принадлежности к конкретным воинским частям. За это гражданин Украины, как утверждает Генпрокуратура, получал денежное вознаграждение.
Сообщается, что подозреваемый был задержан 3 июля при попытке пересечь украинско-российскую границу. При задержании у него были изъяты флешки и мобильные телефоны с информацией военного характера, которые украинец якобы собирался передать сотруднику генштаба Вооруженных сил России во время встречи в Воронеже.