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Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту

Президент России Владимир Путин встретился в аэропорту Рима с бывшим премьером и председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию. «Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони», — говорится в сообщении. Подробности встречи и темы, которые обсуждали политики, не приводятся.

Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал итальянского политика по имени, отметив, что тот «является политиком мирового масштаба, настоящим лидером», который твердо отстаивал интересы Италии на международной арене.

Российский президент 4 июля посетил Рим, где встретился с папой Франциском. Переговоры прошли в Ватикане и длились около часа. От заявлений по итогам переговоров и Путин, и понтифик воздержались, однако обменялись подарками. Папа подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII в, а Путин преподнес главе Католической церкви икону с апостолами Петром и Павлом, а также книгу о творчестве Микеланджело и DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни этого художника и скульптора. Российский лидер встретился также с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и главой итальянского правительства Джузеппе Конте в палаццо Киджи.

Как прошла встреча Путина с папой Римским Франциском