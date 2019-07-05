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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.

Против Воробьева возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («госизмена»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

Воробьев родился в 1980 г., является кандидатом юридических наук и действительным государственным советником третьего класса.

По информации издания «Новый Калининград», Воробьев много лет был близок к Цуканову, они уроженцы города Гусева в Калининградской области. В 2010 г., когда Цуканов стал губернатором Калининградской области, Воробьев стал официальным представителем региона в судах. С 2015 г. Воробьев занимал должность руководителя агентства по имуществу региона, после отставки Цуканова с поста губернатора лишился поста, но некоторое время оставался советником нового врио губернатора Антона Алиханова.

В 2016 г. Цуканов стал полномочным представителем президента России в Северо-западном федеральном округе. В 2017 г. Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелии. Но с января 2018 г. стал руководителем аппарата Цуканова, который был помощником президента. А с июля того же года – его помощником как полпреда уже в Уральском ФО.