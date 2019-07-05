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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.

Против Воробьева возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («госизмена»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

Воробьев родился в 1980 г., является кандидатом юридических наук и действительным государственным советником третьего класса.

По информации издания «Новый Калининград», Воробьев много лет был близок к Цуканову, они уроженцы города Гусева в Калининградской области. В 2010 г., когда Цуканов стал губернатором Калининградской области, Воробьев стал официальным представителем региона в судах. С 2015 г. Воробьев занимал должность руководителя агентства по имуществу региона, после отставки Цуканова с поста губернатора лишился поста, но некоторое время оставался советником нового врио губернатора Антона Алиханова.

В 2016 г. Цуканов стал полномочным представителем президента России в Северо-западном федеральном округе. В 2017 г. Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелии. Но с января 2018 г. стал руководителем аппарата Цуканова, который был помощником президента. А с июля того же года – его помощником как полпреда уже в Уральском ФО.

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Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» экстрадируют из Польши в Россию

Ведомости
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Польский суд принял решение экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости. Вишневский — бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, которому ранее принадлежал торговый центр.

Следственный комитет в ноябре 2018 г. предъявил обвинение Вишневскому по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Тогда следствие полагало, что обвиняемый с 2016 г. проживает в Испании.

Согласно версии следствия, в 2013–2014 гг. Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась за бездействие в пользу гендиректора комбината при реконструкции торгового центра.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 г. Его жертвами стали 60 человек, более 40 погибших — дети. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

Годовщина пожара в «Зимней вишне». Жители Кемерова несут цветы к месту трагедии

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Бизнес
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Производитель «Московского провансаля» признан банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области признал банкротом Московский жировой комбинат (МЖК), следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел. Решение было вынесено судом 3 июля.

Суд постановил начать в отношении комбината конкурсное производство сроком на шесть месяцев, минуя процедуру наблюдения. Отчет конкурсного управляющего о ходе банкротства назначен на 19 декабря.

Признать МЖК несостоятельным просила группа компаний «Русагро». Согласно материалам суда, комбинат задолжал ей более 608 млн руб.

МЖК является производителем майонеза марки «Московский провансаль». Холдинг «Солнечные продукты», в который входит предприятие, в 2015 г. сообщил, что направит 2 млрд руб. на строительство в подмосковном Лыткарине масложирового комбината, который заменит собой МЖК.

Бизнес
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Топ-менеджера «Шереметьево» уволили из «дочки» аэропорта из-за проблем с багажом

Ведомости
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Среди пяти топ-менеджеров, уволенных в «Шереметьево хэндлинг» из-за массовых задержек багажа, оказался первый заместитель гендиректора по производству «Шереметьево» Андрей Никулин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По данным «СПАРК-Интерфакса», в «Шереметьево хэндлинг» Никулин занимал должность гендиректора компании. При этом Никулин сохранил должность в «Шереметьево», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» «Шереметьево»), занимающейся обслуживанием багажа в аэропорту, предоставляют всю необходимую информацию и документы комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проводящей проверку по жалобам пассажиров. Руководство аэропорта каждый день отчитывается перед прокурорами о принятых мерах, уточнили в пресс-службе «Шереметьево». «Шереметьево хэндлинг» пытается стабилизировать сроки выдачи и отправки багажа. В аэропорту увеличен штат сотрудников, занимающихся непосредственно обслуживанием багажа, отметили в «Шереметьево». Часть рейсов стали переводить из терминала D в другие терминалы, налажена сортировка и доставка багажа, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее 5 июля транспортная прокуратура сообщила об увольнении пяти менеджеров «Шереметьево хэндлинг». Речь идет о гендиректоре компании, начальнике службы обработки багажа, начальнике службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа и заместителе гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров. Имена и фамилии менеджеров в сообщении прокуратуры не приводились.

В конце июня у «Шереметьево хэндлинг» возникли сложности с обслуживанием багажа. 29 и 30 июня около 9000 единиц багажа не были отправлены по назначению, заявляли «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Багаж досылался пассажирам со следующими рейсами, говорили они. Проблемы с обслуживанием багажа в «Шереметьево» наблюдались и в конце мая. Тогда прилетевшие пассажиры по несколько часов ожидали багаж. В те дни «Шереметьево хэндлинг» не успевала отправить около 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали источники «Ведомостей». Проблема возникла после того, как крупнейший клиент аэропорта – «Аэрофлот» перестал самостоятельно обрабатывать багаж и передал эту функцию «Шереметьево хэндлинг». Последней необходимо было увеличить штат грузчиков, однако она не успела это сделать.

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Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по подозрению в разбое

Ведомости
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Пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, отправили под арест. Об этом сообщила пресс-служба Московского гарнизонного военного суда, передает «Интерфакс».

Еще двое отправлены под домашний арест, уточнила она. Всех семерых подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным источника «Ведомостей» в банковских кругах, сотрудники ФСБ 10 июня совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн руб., чтобы внести их на депозит. Подозреваемые, действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это черный нал, и поделили между собой и сотрудником банка, сообщил собеседник. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что задержанные сотрудники подозреваются в завладении денежными средствами путем разбойного нападения.

Ранее РБК сообщил о том, что в Москве 4 июля задержаны шестеро сотрудников ФСБ. Источник «Ведомостей», близкий к ФСБ, эту информацию подтвердил. По его данным, речь идет о четверых сотрудниках Центра спецназначения ФСБ (куда входят управления «А» и «В», известные также как «Альфа» и «Вымпел»), а также двух сотрудниках Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

ФСБ оперативно не ответила на просьбу «Ведомостей» о комментарии.

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Политика
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ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину

Ведомости
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Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ), напротив, говорят о росте этого показателя, а данные «Левада-центра» показали, что увеличилась доля одобряющих деятельность Путина.

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень одобрения деятельности президента за неделю сократился с 64,8 до 63,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%). На предыдущей неделе 72,9% опрошенных сказали, что доверяют президенту. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

По данным ФОМа на 30 июля, доля тех, кто доверяет Путину, увеличилась на 1 процентный пункт до 61%. При этом 34% опрошенных сказали, что за последний месяц стали меньше доверять президенту, 15% ответили, что стали доверять больше. Кроме того, опрос ФОМа показал, что выросло число тех, кто положительно оценивает работу Путина. Так ответили 63% опрошенных против 62% неделей ранее.

Данные «Левада-центра» говорят о том, что уровень одобрения деятельности Путина в июне вырос по сравнению с весной. По итогам прошлого месяца 68% опрошенных сказали, что одобряют работу президента (31% не одобряет). В мае и апреле одобряли деятельность Путина 66%, в марте – 64%. При этом 48% ответили в июне, что дела в стране идут в правильном направлении. По сравнению с маем этот показатель снизился на 1 процентный пункт.

Авто
Новости

Председатель совета директоров BMW уйдет в отставку

Ведомости
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Председатель совета директоров и гендиректор BMW Харальд Крюгер уйдет в отставку, говорится в сообщении компании. Наблюдательный совет BMW рассмотрит вопрос о преемнике на заседании 18 июля.

«BMW Group была моим профессиональным домом более 27 лет. После более чем десяти лет работы в совете директоров, четыре года из которых в качестве гендиректора BMW Group, я хотел бы использовать свой международный опыт для новых проектов и предприятий», – приводятся в сообщении слова Крюгера.

Крюгер занял пост гендиректора BMW в мае 2015 г. Предшественник Крюгера на посту руководителя концерна Норберт Райтхофер был избран председателем наблюдательного совета компании. Крюгер, инженер по образованию, работал в BMW Group с 1992 г., вошел в совет директоров в декабре 2008 г., отвечал в компании за разные направления, с апреля 2013 г. – за производство. Он курировал в BMW разработку и запуск электромобиля i3 и гибридного спорткара i8.

BMW представила новое поколение X6

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Технологии
Новости

«Википедия» заблокировала группу провластных авторов

Ведомости
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Группа из восьми участников скоординированно вносила правки в статьи о губернаторах, государственных проектах и оппозиции, пишет «Медуза» со ссылкой на расследование сооснователя цифрового издательства «Викифай» Михаила Грузнова. Авторы дописывали положительную информацию в статьи о губернаторах, в то время как материалы об оппозиционерах получали негативные дополнения. Семь из авторов после проверки были бессрочно заблокированы, остальных могут заблокировать после продолжения разбирательства, пишет «Медуза».

Например, пользователь с ником Oldfishkeeper в течение месяца после регистрации дополнял статьи по химии и технологии, а затем переключился на статьи о бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове и бывшем кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине. В их биографии были добавлены факты, характеризующие их с негативной стороны, написал Грузнов на сайте Wiki в разделе «Проверка участников». Всего же Грузнов обнаружил 12 редакторов, которые действовали по похожей схеме: добавляли негативные комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудников ФБК, они создали статью «Дело Ивана Голунова», в которой изложили фабулу обвинения, но вносили позитивные правки в статьи о губернаторах или инфраструктурных проектах, например о «Северном потоке – 2».

В биографии губернаторов авторы добавляли положительные подробности. Так, в статье о губернаторе Ростовской области Василии Голубеве появился раздел про семью и детей, а в статье об Алексее Навальном, напротив, – про финансирование из-за границы, написал Грузнов. Делая правки, все авторы ссылались на провластные источники и на РИА «ФАН», которое принадлежит знакомому президента, бизнесмену Евгению Пригожину.

К расследованию Грузнова впоследствии подключились пользователи «Википедии», имеющие права проверять других участников, пишет «Медуза». Они выяснили, что 8 из 12 учетных записей связаны между собой и, «похоже, имеют доступ к паролям друг друга». Редакторы, зарегистрированные на сайте с 2007 по 2013 г., помогали новым пользователям продвинуться внутри сообщества и удаляли положительную информацию в статьях об оппозиции, выявилось в ходе разбирательства. Но опрелить, кто стоит за этими учетными записями, не удалось, пишет «Медуза».

Это не первая массовая блокировка в истории русскоязычной «Википедии». В 2010 г. «Википедия» по решению собственного арбитражного комитета заблокировала 26 пользователей, которые на внешнем ресурсе координировали негативные правки к статьям на темы, связанные с Арменией.

Политика
Новости

Зеленский сменил главу Донецкой области Украины

Ведомости
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Новым председателем Донецкой областной государственной администрации (ОГА) назначен Павел Кириленко, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, предыдущий глава Донецкой области Александр Куць отправлен в отставку в связи с окончанием срока полномочий бывшего президента страны Петра Порошенко.

Согласно данным украинского телеканала «24», Кириленко родился в 1986 г. в городе Макеевка Донецкой области. В 2008 г. он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. После окончания учебы работал в украинской прокуратуре, является подполковником юстиции.

Предыдущий глава Донецкой области Александр Куць занимал этот пост с июня 2018 г. Он имел звание генерал-майора, служил в вооруженных силах Украины. В 2015–2017 гг. был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Донецкая ОГА после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины была перенесена из Донецка в Мариуполь, а затем в Краматорск. В Донецке сейчас располагаются силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Власти Украины считают эти территории оккупированными. Глава Донецкой области подотчетен властям Украины и осуществляет полномочия на территории, которую контролируют украинские военные.

Недвижимость
Новости

Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Ведомости
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Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы. Работы проводились меньше недели, территория была отмыта и почищена от мусора и надписей.

«Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые. Восстановлены покрытие terraway и ливневки. Освежили ландшафтный дизайн и деревья», – сообщила префектура.

В конце июня «Яму» обнесли забором. На нем висела табличка, на которой было написано, что ремонтные работы проводятся сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Власти Москвы объяснили закрытие площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, закрывать «Яму» насовсем не планируется. «Никто ее закрывать не будет. Она будет работать», – сказал Бирюков.

Общественное пространство «Яма» является местом сбора молодежи. В мае-июне этого года активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, проводили в «Яме» рейды. Они применяли против находившихся там перцовые баллончики. Как писала «Медиазона», полицейские, приходившие на площадь вместе с активистами, задерживали внешне нетрезвых людей или сидящих с алкогольными напитками.

«Яма» также упоминалась в публикации The Village о том, что в Москве, в частности и на Хохловской площади, были ограблены 24 человека. Люди теряли сознание после того, как пили напиток, которым их угощал неизвестный. В конце июня подозреваемый в отравлениях и ограблениях был задержан.

Бизнес
Новости

ФАС приостановила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не одобрила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М», говорится в сообщении ведомства. Продавцом в сделке выступает НПФ «Благосостояние», который контролируется структурами РЖД. Покупателем – компания «Трансфин-М гарант». ФАС отложила рассмотрение ходатайства по сделке до «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности», сообщается в материалах службы.

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний, за 2018 г. ее лизинговый портфель вырос до 290 млрд руб., компания получила прибыль 4,4 млрд руб. Лизинговая компания была оценена почти в 35 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» три человека, близкие к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель НПФ «Благосостояние». Для совершения сделки предполагалось использовать заемные средства.

Основным владельцем «Трансфин-М гарант» является бывший гендиректор крупнейшего железнодорожного оператора и «дочки» РЖД – Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер (ему принадлежит около 70% акций «Трансфин-М гаранта»). Еще 30% компании принадлежит топ-менеджменту «Трансфин-М»: гендиректору Максиму Анищенкову, его первому заместителю Александру Голанду и заместителю Ивану Благодатских, рассказали три собеседника «Ведомостей». Тайчер работает советником гендиректора РЖД на общественных началах, сказал представитель РЖД, отказавшись от других комментариев.

НПФ «Благосостояние» решило продать лизинговую компанию из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, при наличии больших инвестиций в один актив пройти его оказалось сложно.

В конкретной ситуации Тайчер, которому принадлежит 70% в капитале «ТФМ-гаранта», является советником генерального директора, соответственно, вне зависимости от того, осуществляется ли им деятельность на возмездной или безвозмездной основе, наличие возможности в качестве советника влиять на решения руководства РЖД действительно может быть признано ФАС признаком наличия аффилированности, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, это дает основания для блокирования сделки на вполне законных основаниях. Таким образом, именно наличие должности советника гендиректора является формальным препятствием на пути к одобрению сделки, устранение которого, надо полагать, не составит большого труда, продолжает Жарский. Несмотря на то что советники не являются членами коллегиальных и единоличных исполнительных органов, их полномочия могут предполагать влияние на принятие решений органами управления, уточняет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. В этом случае вопрос носит субъективный характер (именно поэтому ФАС приостановила, а не отказала), и в случае несогласия «ТМФ-гаранта» с ФАС ее решение может быть оспорено в суде, добавляет он: «Тем не менее, считаю более разумным подходом устранение такой аффилированности путем расторжения контракта с Тайчером на период сделки».

Бизнес
Новости

Крупнейший кредитор Utair заявил о возможности урегулировать ее долги

Ведомости
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Крупнейший кредитор Utair видит перспективы урегулировать ее долги. «Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании Utair, мы наметили перспективы ее урегулирования, они достаточно оптимистичны. Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников», – сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов (цитата по «Интерфаксу»).

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г. она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.

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