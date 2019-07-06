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В полпредстве УрФО арест сотрудника прокомментировали словами «так жить нельзя»

Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник, 8 июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов. Он отметил, что сейчас полпредство работает в обычном режиме.

Кириллов отказался давать характеристики Воробьеву, поскольку не очень близко с ним знаком. «Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», – добавил он. В понедельник полпред в УрФО Николай Цуканов проведет оперативное совещание, на котором будет принято кадровое решение относительно Воробьева, продолжил Кириллов.

Накануне стало известно, что помощник полпреда в УрФО задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Воробьев родился 30 апреля 1980 г., окончил с отличием Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение». В разные годы работал в правительстве Калининградской области, был федеральным инспектором в Карелии, руководителем аппарата помощника президента России. Помощником полпреда в УрФО Воробьев стал в июле прошлого года.