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Отказавшегося от признательных показаний участника «Нового величия» допросят повторно

Осужденного по делу «Нового величия» Павла Ребровского, который отказался от своих показаний, допросят повторно, рассказал «Ведомостям» адвокат Максим Пашков, который представляет интересы другой участницы движения – Марии Дубовик.

О новом допросе попросило обвинение. Суд удовлетворил это ходатайство. Повторный допрос Ребровского состоится 19 июля.

Пашков считает повторный допрос Ребровского абсолютно немотивированным. Он напомнил, что на предыдущем заседании все стороны, в том числе обвинение, согласились с тем, что к нему вопросов больше нет. По мнению адвоката, на Ребровского попытаются оказать давление, чтобы он изменил ранее данные показания и вернулся к старой версии. Взамен ему могут предложить изменить наказание на условное. 11 июля суд рассмотрит апелляцию на его приговор.

Ребровский признал вину и был осужден на два с половиной года по делу «Нового величия». На заседании суда 8 июля он отказался от своих показаний. Ребровский заявил, что подписал все бумаги, потому что ему угрожали обвинением в терроризме (ст. 205 УК) и обещали условный срок в обмен на досудебное соглашение.

Всего в деле движения «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

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