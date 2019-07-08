Политика

Новости

Заключивший сделку со следствием участник «Нового величия» отказался от показаний

Признавший вину и осужденный на два с половиной года колонии фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский отказался от своих показаний в суде, передает ТАСС.

Обвинение просило приговорить Ребровского к четырем годам колонии, но он признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. Он получил два с половиной года колонии общего режима.

Как отметил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения «Новое величие» Марии Дубовик, Ребровский подвергался давлению со стороны следователей при даче признательных показаний – ему угрожали делом по ст. 205 УК («Терроризм»), если он не даст необходимых показаний. «Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали», – отметил адвокат.

Всего в деле организации «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Все они обвинялись в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

Как прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»