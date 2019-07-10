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У здания Мосгоризбиркома началась акция в поддержку Ильи Яшина

У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации главы муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина кандидатом на выборы в Мосгордуму. Там собралось несколько десятков человек.

Сам Яшин на своей странице в Facebook назвал акцию депутатским приемом. Красносельский муниципалитет и избирательная комиссия находятся в одном здании. Таким образом он пытается добиться допуска независимых кандидатов на выборы, поясняет политик.

Ранее Яшин сообщил, что у него при проверке подписей, необходимых для участия в выборах, нашли 734 спорных подписи, которые должны будут пройти дополнительную проверку в МВД и, по его мнению, с высокой вероятностью будут забракованы. При этом количество допустимого брака не должно превышать 429 подписей. Яшин считает, что таким образом его хотят не пустить на выборы.

О нарушениях при проверке подписей также заявила юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Она баллотируется в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Соболь написала, что подписи ее оппонентов Дмитрия Булыкина и Андрея Соколова проверялись без ее уведомления.