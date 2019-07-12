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Уральский полпред назвал неожиданным подозрение его помощника в госизмене

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что для него стало неожиданным подозрение в госизмене его помощника Александра Воробьева. Об этом он сказал на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

Цуканов назвал случившееся с Воробьевым «крайне неприятной ситуацией». Он добавил, что аппарат полпреда окажет все необходимое содействие в расследовании.

О задержании Воробьева стало известно в начале июля. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

Издание «Новый Калининград» писало, что Воробьев много лет был близок к Цуканову. Они оба уроженцы города Гусева в Калининградской области. Когда Цуканов стал губернатором Калининградской области в 2010 г., Воробьев был назначен официальным представителем региона в судах. С 2015 г. Воробьев занимал должность руководителя агентства по имуществу региона. Когда Цуканов занимал пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелии, а потом стал руководителем аппарата Цуканова.