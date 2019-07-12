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Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 000 руб. специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара за участие в не согласованной с властями акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

Суд признал журналиста виновным в том, что он «создавал помехи движению пешеходов, функционированию объектов транспортной инфраструктуры и блокировал входы и выходы вестибюлей метро в составе группы лиц во время участия в несанкционированном марше» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным столичной полиции, в ней участвовали около 1200 человек. Проект «ОВД-инфо» уточнял, что всего было задержано более 500 человек. Среди задержанных были журналисты. Некоторых из них отпустили из отделов полиции без составления протокола. Голунов, журналист издания «Медуза» обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Накануне шествия с него сняли все обвинения.

Изначально Азар входил в состав инициаторов акции, но накануне вышел оттуда из-за неготовности согласовывать мероприятие с властями Москвы. Полицейские пытались задержать его еще до начала шествия, поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении журналисту приписали другое отчество. «Может быть, это не мне?» – спросил Азар, показав полицейским паспорт. Тогда полицейские не стали его задерживать. Но позже журналист все-таки был задержан.